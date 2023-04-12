Россияне жестоко казнили украинского пленного
Российские изверги жестоко казнили украинского пленного и сняли это на видео. Страна-террористка самым жестоким из возможных способов нарушила Женевские конвенции.
Кадры казни мужественного воина российские захватчики выложили в сеть. Мы не опубликуем видео по этическим соображениям.
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К сожалению, в сети цинично распространяют видео обезглавления украинского защитника. Чувствительным людям не советуем смотреть кадры зверства даже с блюром.
В ОП отреагировали
В Офисе Президента уже отреагировали на жуткие кадры. Андрей Ермак отметил, что российские оккупанты получат ответ. Ответственности не избежать.
За все будет ответ и ответственность,
– подчеркнул глава Офиса Президента.
Российские оккупанты распространили кадры казни, чтобы запугать несокрушимых украинцев. В то же время, мы продолжаем борьбу и идем к победе. В память о погибших воинах и ради будущего Украины. Конвертировать свою ярость сейчас стоит в донаты для украинских воинов. В частности, 24 Канал объявил новый сбор для аэроразведчиков 53 ОМБр, защищающих Украину от российских окупантов в Авдеевке.Важно! Пока российские оккупанты шокируют своим зверством весь цивилизованный мир, Украина добросовестно придерживается Женевских конвенций. Российские захватчики, находившиеся в украинском плену, рассказывают, что к ним хорошо относились. В частности, оказывали необходимую медицинскую помощь.