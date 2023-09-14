Пополняют "подводный флот", – Хлань объяснил, зачем россиянам острова в плавнях Днепра

Силы обороны эффективно уничтожают вражеские катера в Херсонской области. Несмотря на это, российские оккупанты и дальше пытаются маневрировать между островами на Днепре.

Депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань объяснил 24 Каналу, что острова в плавнях реки Днепр важны для россиян. Кроме того, враг наращивает присутствие на левом берегу Днепра, но в Новой Каховке уже появилась своя Чернобаевка.

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Зачем россиянам острова в плавнях Днепра

Контролируя острова на Днепре, оккупанты могут минометами обстреливать Херсон, областной центр и населенные пункты, расположенные вдоль побережья. Вот почему плотность обстрелов может усилиться.

Заметим, после проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины россияне увеличили количество пусков снарядов до 500 в сутки. Например, 7 сентября враг выпустил более 280 снарядов по Херсонской области.

Российские оккупанты пытаются переоборудовать гражданские лодки в военные и пробуют высаживаться на островах реки Днепр, но для них это заканчивается довольно нелестно.

Попытки оккупантов восстановить свое присутствие на островах в плавнях Днепра заканчиваются тем, что эти лодки пополняют "подводный флот" и идут ко дну,

– подчеркнул Сергей Хлань.

ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов в Новой Каховке

Как отметил военнослужащий ВСУ, россияне также наращивают присутствие на левом берегу Днепра. Уже не в первый раз результативно уничтожается противник в Новой Каховке на улице Индустриальная, расположенной в районе кирпичного завода.

Хлань рассказал о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

Там вчера, 13 сентября, украинские военные ликвидировали командный пункт оккупантов. Вероятно, уничтожили склад боеприпасов, ведь было достаточно мощное детонирование. Как результат, впоследствии возник пожар.

Местные шутят, что появилась своя Чернобаевка. Оккупанты туда упорно продолжают сгонять свою технику и боеприпасы. А наши Вооруженные Силы, как мы видим, результативно уничтожают все попытки оккупантов усиливать свое присутствие вдоль побережья Днепра,

– подытожил Сергей Хлань.

Ситуация в Херсонской области