Сколько ударов наносят россияне по Авдеевке: Барабаш сказал, когда был пик

Оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Город под постоянным обстрелом врага.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал 24 Каналу, что пик ударов был в конце ноября. Кроме того, в ССО рассказали о ликвидации 12 человек вражеской живой силы вблизи Авдеевки.

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Удары по городу

Барабаш отметил, что в среднем в сутки россияне наносят от 30 до 40 ударов. Иногда чуть больше, но в среднем таково число ударов. Это число массированных обстрелов в сутки. Авиабомбовых ударов сейчас немного больше.

Раньше было в среднем 4 – 6 в сутки, иногда 8. Сейчас в основном 10 – 12. Это не пик. Пик был в конце ноября – 32 авиабомбовых удара по городу. Это только по городу. Если говорить о позиции вокруг города, то там в разы больше,

– заметил глава Авдеевской городской военной администрации.

По его словам, раньше вокруг города было несколько десятков ударов в сутки, массированных обстрелов. Теперь там все числится сотнями. Даже нет возможности считать, потому что их просто очень много.

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Ситуация возле Авдеевки

Ситуация у Авдеевки начала напрягаться осенью. Россияне пытаются штурмовать город с 6 направлений. Оккупанты используют малые тактические группы по 10 – 30 человек. Однако и потери россиян в этом направлении невероятны. Более половины общих потерь оккупантов происходит именно на этом плацдарме.

Сначала россияне пытались подтягивать поближе к позициям технику. Однако ВСУ нанесли безумные потери оккупантам и технику они вернули обратно. Россияне пытаются прятать ее от дронов. Для этого они передвигают ее только ночью по полосам.

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