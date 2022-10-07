В Сватово россияне заминировали объекты инфраструктуры, а в Кадиевке уничтожают важные документы

Из-за успехов ВСУ на фронте боевики в Луганской области засуетились. В Сватово они призывали население к эвакуации, однако сделать это люди должны самостоятельно.

О ситуации в оккупированной Луганской области рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай. Российские ставленники там паникуют.

К теме Как крысы с корабля: "власть" Лисичанская бежит из города в ожидании ВСУ

Россияне готовятся бежать из своей фейковой республики

Наверное, понимая неудобный для длительной обороны ландшафт местности, россияне решили вывезти из Сватово основные медицинские и социальные учреждения – прежде всего,

– сообщил Гайдай.

Основные инфраструктурные объекты, здания и территории в городе уже заминировали россияне.

Где находится Сватово / Карта Deep State Map

В Кадиевке оккупационные власти получили приказ уничтожить архивы и копии документов. Особенно говорится о тех, которые содержат историю оккупации.

Где находится Кадиевка / Карта Deep State Map

ВСУ продвигаются в Луганской области

5 октября Гайдай заявил, что теперь можно официально говорить о начале деоккупации Луганской области. ВСУ продвигаются, а россияне массово все заминируют. Поэтому местным жителям нельзя возвращаться домой.

Впоследствии глава ОВА сообщил, что наши военные усвободили уже 6 населенных пунктов в регионе. Он решил не уточнять какие именно, до официального сообщения Генштаба. Пока известно, что украинский флаг взвился в Грековке и Макеевке.

Смотрите к теме – детали о ситуации в Луганской области: видео