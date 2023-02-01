Похоже на репрессивные действия, – Гайдай о российской мобилизации на Луганщине

Россияне пытаются полностью оккупировать Луганскую область. Они используют местных жителей в качестве смертников.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Главная задача для оккупантов – забрать мужчин, которые есть на оккупированной части и бросить на войну. Это нужно, чтобы враг получил еще немного времени для подготовки и подвоза резервов", – отметил Гайдай.

Обратите внимание – Сергей Гайдай о мобилизации на оккупированных территориях: смотрите видео

Вылавливают всех подряд

По словам руководителя ОВА, мобилизованные с оккупированных территорий на 99,9% являются смертниками. У них нет подготовки и они просто будут сдерживать контрнаступление наших сил обороны.

Захватчики пытаются выловить всех подряд мужчин. Там нет условностей или псевдопатриотических вещей. Это больше похоже на репрессии. То есть, забирают всех подряд, переодевают и сразу на фронт, – сообщил Гайдай.

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