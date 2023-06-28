Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, вряд ли эти конструкции являются прикрытием двигателя. Скорее они связаны с защитой самого танка – активной или огневой защиты. Также это могут быть системы прицеливания или радиоэлектронной борьбы. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Потом что-то дорисуют

Свитан подчеркнул, что возможно оккупанты придумали интересную тему для того, чтобы потом снять видео, как они уничтожают Leopard. Потому и сделали танк Т-72Б более-менее схожий з немецким – а потом что-то дорисуют.

Это похоже на некий конструктор. Но узнать, что именно оккупанты сделали с этим танком, украинские силы смогут, когда его уничтожат,

– заметил военный эксперт.

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Т-72 – неплохой танк, легкая 40-тонная машина, выполняющая свои боевые задания. Тем не менее, не входит в список лучших танков, таких как британский Challenger, немецкий Leopard 2, американский Abrams, израильский Merkava или южнокорейский К2.

"А с танком Т-72, чтобы не делали, ничего хорошего из него уже не получится. Как говорится, чтобы россияне не делали, у них всегда выходит автомат Калашникова", – отметил Роман Свитан.

Что известно о танке Т-72 Это советский танк второго поколения. Принят на вооружение в 1973 году, и за это время имел 14 основных модификаций. Танк Т-72Б – модернизированный Т-72А. Его особенность в наличии возможности выстрелов управляемой ракетой из гладкоствольного орудия. Также этот танк имеет, в частности, блоки отражающих элементов в бронировании башни.

Основные преимущества танков Leopard / Инфографика 24 Канала

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