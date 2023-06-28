Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що навряд чи ці конструкції є прикриттям двигуна. Скоріш вони пов'язані з захистом самого танка – активного чи вогневого захисту. Також це може бути системи прицілювання чи радіоелектронної боротьби. Про це він розповів 24 Каналу.

До теми Німеччина може продати Україні свій найсучасніший танк Panther, – ЗМІ

Потім щось домалюють

Світан наголосив, що можливо окупанти вигадали цікаву тему для того, щоб потім зняти відео, як вони знищують Leopard. Тому й зробили танк Т-72Б більш-менш схожим з німецьким – а потім щось домалюють.

Це схоже на якийсь конструктор. Але дізнатися, що саме окупанти зробили з цим танком, українські сили зможуть, коли його знищать,

– зауважив військовий експерт.

Роман Світан оцінив "модернізацію" росіянами танка Т-72: дивіться відео

Т-72 – непоганий танк, легка 40-тонна машина, яка виконує свої бойові завдання. Проте він не входить до списку найкращих танків, таких як британський Challenger, німецький Leopard 2, американський Abrams, ізраїльський Merkava або південнокорейський К2.

"А з танком Т-72, щоб не робили, нічого гарного з нього вже не вийде. Як то кажуть, щоб росіяни не робили, в них завжди виходить автомат Калашнікова", – відзначив Роман Світан.

Що відомо про танк Т-72 Це радянський танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у 1973 році, і за цей час мав 14 основних модифікацій. Танк Т-72Б – модернізований Т-72А. Його особливість в наявності можливості пострілів керованою ракетою з гладкоствольної гармати. Також цей танк має зокрема блоки відбиваючих елементів в бронюванні башти.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу

Постачання Україні військової техніки від західних партнерів