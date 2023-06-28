Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що навряд чи ці конструкції є прикриттям двигуна. Скоріш вони пов'язані з захистом самого танка – активного чи вогневого захисту. Також це може бути системи прицілювання чи радіоелектронної боротьби. Про це він розповів 24 Каналу.
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Потім щось домалюють
Світан наголосив, що можливо окупанти вигадали цікаву тему для того, щоб потім зняти відео, як вони знищують Leopard. Тому й зробили танк Т-72Б більш-менш схожим з німецьким – а потім щось домалюють.
Це схоже на якийсь конструктор. Але дізнатися, що саме окупанти зробили з цим танком, українські сили зможуть, коли його знищать,
– зауважив військовий експерт.
Роман Світан оцінив "модернізацію" росіянами танка Т-72: дивіться відео
Т-72 – непоганий танк, легка 40-тонна машина, яка виконує свої бойові завдання. Проте він не входить до списку найкращих танків, таких як британський Challenger, німецький Leopard 2, американський Abrams, ізраїльський Merkava або південнокорейський К2.
"А з танком Т-72, щоб не робили, нічого гарного з нього вже не вийде. Як то кажуть, щоб росіяни не робили, в них завжди виходить автомат Калашнікова", – відзначив Роман Світан.
Що відомо про танк Т-72Це радянський танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у 1973 році, і за цей час мав 14 основних модифікацій. Танк Т-72Б – модернізований Т-72А. Його особливість в наявності можливості пострілів керованою ракетою з гладкоствольної гармати. Також цей танк має зокрема блоки відбиваючих елементів в бронюванні башти.
Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу
Постачання Україні військової техніки від західних партнерів
- США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. Він складається зокрема з додаткових бронемашин, протитанкових систем тощо. Також українські сили отримають 30 БМП Bradley та 25 БТР Stryker.
- Раніше в Австралії погодили надання Україні гуманітарної та військової допомоги на 110 мільйонів австралійських доларів. Пакет допомоги включатиме зокрема 28 броньованих машин М113, 14 машин спеціального призначення та 28 середніх вантажівок MAN 40M.
- На початку червня з'явилась інформація, що Ізраїль веде переговори щодо продажу 200 своїх танків Merkava Mk2 та Mk3. Танки нібито мають придбати дві невідомі країни, і одна з них – європейська. Пізніше повідомлялось, що може мовитись про Україну та Польщу. Проте наразі підтвердженої інформації щодо надання танків Merkava Україні немає.