Россияне серьезно модифицировали "Шахеды": на что теперь способны эти дроны

Россияне уже несколько раз модифицировали иранские дроны-камикадзе "Шахеды". Впрочем, на достигнутом враг не остановился и продолжает плодотворную работу.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, как российские захватчики пытаются усовершенствовать беспилотники.

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Модификация "Шахедов"

Россияне облегчили двигатель "Шахеда" – закупают его без маховика, что повлияло на его вес. Сейчас пытаются разработать для БПЛА пневмо катапульту, а не пороховую. Кроме того, оккупанты сделали корпус дрона почти весь из полимерных материалов, что опять же облегчает его.

Однако из-за этих облегчений враг увеличивает боевой заряд "Шахеда",

– отметил Жданов.

Некоторые беспилотники оборудуют средствами спутникового интернета. В частности, оккупанты могут устанавливать Starlink для обратной связи и эти "Шахеды" ведут разведывательную работу во время полета над нашей территорией.

А потом в сводке Воздушных сил мы иногда видим, что один – два "Шахеда" вернулись в Россию или залетели на территорию Беларуси и вроде бы там исчезли,

– добавил военный эксперт.

Россия рассчитывает на максимальное количество жертв среди гражданского населения. Поэтому, появились "Шахеды", на которые россияне устанавливают термобарический боеприпас.

Это будет означать, что если человек даже спрятался за две стены, разрушений недостаточно для того, чтобы его травмировать или убить, но термобарический, или объемнодетонирующий взрыв его гарантированно убьет,

– сказал Жданов.

В Defence Express рассказали, в чем главная опасность "Шахеда" с термобарической боевой частью.