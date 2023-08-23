Угроза высока: как россияне готовятся к вероятной новой ракетной атаке по Украине

Россияне, возможно, могут готовить новую атаку по территории Украины. Случиться она может в ближайшие дни.

Такую вероятность 24 Каналу предположил военный эксперт Александр Мусиенко. Враг может применять ракетно-дроновую тактику.

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К чему могут готовиться россияне

Российские оккупанты не прекращают терроризировать Украину ракетными ударами. Более того – в канун важных государственных праздников. Поэтому эксперты предполагают вероятность новой атаки.

Россияне могут готовить масштабные удары в ближайшие дни. Поэтому проводится разведка, появляется информация, что 1 – 2 БПЛА где-то обнаружено,

– отметил Мусиенко.

Так, враг недавно закончил учения на МиГ-31, что тоже может свидетельствовать о подготовке. Оккупанты могут применить комбинированную тактику ударов с использованием ракет разных типов и дронов.

"Вероятность того, что могут быть применены и баллистические, и аэробалистические, и крылатые ракеты, и дроны очень высока", – предположил военный эксперт.

Он убежден, что украинские силы готовятся к возможным ударам и готовы к защите. Впрочем, стоит позаботиться о собственной безопасности, не игнорировать сигналы воздушных тревог и обязательно идти в укрытие.

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Когда могут быть атаки

Александр Мусиенко отмечает, что вероятная угроза может возникать в течение следующих 4 дней. Россияне могут повторять определенные попытки, как это было в мае, когда они хотели достать систему ПВО.

"Такие сценарии рассматриваются как удары по военным объектам, гражданской инфраструктуре. Все угрозы есть и всем нужно сохранять бдительность, не игнорировать сигналы тревог и принимать меры безопасности", – еще раз подчеркнул военный эксперт.

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