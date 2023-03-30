Важный нюанс при котором оккупанты могут исчерпать свои силы уже в мае

В марте у российских оккупантов был новый рекорд. Так, по состоянию на 29 марта они лишились 22 450 бойцов. В общем контексте потерь следует отметить, насколько данные за март существенны для врага.

Пополнение нужно не только из-за погибших

В первую очередь отмечу, что реальные потери россиян гораздо больше. Мы ведь должны понимать, что существуют санитарные неповоротные (убитые) и возвратные (раненые) потери, а так же – пленные.

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Но кроме потерь есть и другие требующие пополнения моменты – компенсации личного состава в зоне боевых действий. О них редко говорят.

Например, когда подразделение теряет боеспособность, его нужно выводить для восстановления. А заменить чем? Другим подразделением. Ротация – аналогично необходимым подразделениям на замену. То есть компенсация хоть и не прямых потерь, но все равно нуждается в ресурсе.

В общей сложности компенсационный ресурс врага в месяц уже превышает 50 тысяч человек. То есть, убитые, раненые, пленные… На восстановление боеспособности и ротационные нужды ежемесячно нуждаются более 50 тысяч человек.

Мобилизационный потенциал россиян проседает

И вот здесь самое интересное. По данным ГУР Минобороны, мобилизационный потенциал россиян в месяц составляет 20 тысяч человек. То есть, каждый месяц мобилизационный потенциал врага проседает в 2,5 раза. Это, в свою очередь, поглощает имеющиеся резервы, причем безвозвратно.

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Так что при такой динамике роста потерь и неизменной динамики мобилизационных процессов компенсационный функционал врага исчерпает себя уже в мае. Это приведет к тому, что подразделения окупантов невозможно будет полноценно комплектовать личным составом, не говоря уже о техническом компоненте.

Если до того периода в России не развернут очередную мобилизацию, то подразделения, утратившие функционал боеспособности, сразу на этапе формирования, не смогут не только вести наступательные действия, но даже оборонительные.

Но это только в этом случае.