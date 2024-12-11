К сожалению, имеет возможность: каким оружием враг способен нанести удары по Украине

Россия, несмотря на значительную ликвидацию ее флота украинскими силами, все еще имеет возможность обстреливать территорию Украины из своих ракетоносителей в Черном и Каспийском морях. В то же время из-за действий украинских защитников, противник вынужден очень осторожно вести себя в Черном море, чтобы сохранить остатки своего флота.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что сохраняется возможность применения врагом "Калибров". Однако предыдущие атаки показали эффективную работу украинской ПВО по сбиванию этих ракет.

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Противник прячется

"Российские ракетоносители находятся в Новороссийске или на других локациях, в частности, в Геленджике, там морские глубины позволяют постоянно перемещать корабли", – отметил Братчук.

Очень активно враг, по его словам, применяет РЭБ. Благодаря ему мы можем наблюдать некоторые корабли, которые якобы находятся на суше, например, на территории временно оккупированного Крыма.

Происходят боевые дежурства. Сейчас не все ракетоносители снаряжены ракетами "Калибр". Однако враг, к сожалению, имеет возможность нанести удары ими,

– подчеркнул он.

К слову. После падения режима Башара Асада в Сирии Россия начала выводить с военно-морской базы в Тартусе свои корабли. Так, 8 декабря с базы в Средиземное море отправились фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота России и грузовое судно "Инженер Трубин" Северного флота врага.

Во время недавних вражеских атак, средствами украинской ПВО все "Калибры" были сбиты. Однако угроза, как заметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", сохраняется. У врага есть возможность запускать ракеты из Каспийского моря.

Нельзя сказать, что сейчас ситуация спокойная. Однако обстрелов нет, враг прячется. Также кое-что зависит от погодных условий: если в Керченском проливе штормит, то корабли меньше выходят на боевое дежурство и вообще находятся в море,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Также "изюминкой" прошлой недели стало новое появление украинских дронов в акватории Черного моря. Были проведены, как отметил он, две операции силами ВМС и СБУ. Поэтому и дальше будут наноситься удары, однако не обо всех из них рассказывается.

Напомним, что в ночь на 6 декабря морские дроны Sea Babу вступили в бой с российскими вертолетами и самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить в Керченской бухте. В результате столкновения на бортах вражеских вертолетов есть убитые и раненые. Российская авиация получила значительные повреждения и нуждаются в ремонте.