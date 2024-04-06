Накопили достаточно ракет: чем россияне могут обстрелять Украину из Крыма

Россияне продолжают производить различные ракеты для того, чтобы использовать их для ударов по украинским городам. Многие из них хранятся в Крыму и готовы к применению.

Оккупанты не останавливают военное производство. Хотя их мощности несколько ограничены, они способны накапливать ракеты для дальнейших обстрелов нашего государства. Подробнее о типах ракет, которые сейчас хранятся в Крыму, 24 Каналу рассказала Наталья Гуменюк – начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга.

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Какие ракеты собрали россияне

Крымский полуостров давно стал для россиян военным хабом, где они хранят немало вооружения. Не являются исключением и ракеты, которые оккупанты за определенное время уже накопили.

Оборонно-промышленный комплекс у россиян не остановлен, они продолжают производить ракеты и пополнять свой потенциал. Насколько быстро им это удается – показатель относительный. Впрочем, они сумели накопить определенное количество ракет для того, чтобы сейчас использовать мощные атаки с применением стратегической авиации,

– отметила Наталья Гуменюк.

Российским оккупантам, по словам Гуменюк, действительно удалось собрать ракеты различного класса для баллистических ударов. В частности, серию таких атак они уже осуществили. Кроме того, россияне продолжают использовать баллистику точечно на разных направлениях. Это еще один способ террора украинцев.

"Использование ракет типа "Оникс" и "Циркон" они себе время от времени позволяют. Хотя спецификация этих противокорабельных ракет все же не очень уместна для применения их по наземным целям. Однако южные регионы довольно часто страдали от ударов вражескими "Ониксами", – отметила Гуменюк.

По некоторым данным, россияне уже использовали пять ракет "Циркон" по Украине. Это свидетельствует о том, что враг продолжает выискивать максимально эффективное оружие, которое поможет ему одерживать "победу в битве" с гражданским населением, когда не удается победить на линии боестолкновения.

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