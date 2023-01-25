Чем россияне могут ответить на Leopard: Ступак о новых вражеских танках "Армата"
Россияне хотят бросить в бой самую новую разработку – танки Т-14 "Армата". Так оккупанты реагируют на решение партнеров Украины поставлять Leopard.
Об этом для 24 Канала рассказал эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что у россиян нет достаточно "Армат".
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"Даже если бы россияне не имели проблем с танками, то они немассовые. Не говорится о сотнях единиц. Я уверен, что говорится о десятках, но почему-то российские военные отказываются их принимать. Думаю, там много проблем с точки зрения военного руководства, которое потребует идти в наступление. Поэтому захватчикам проще не брать танков", – сказал эксперт.
Обратите внимание – Иван Ступак о российских танках "Армата": смотрите видео
Что известно о танках "Армата"
По информации разведки Великобритании, Россия готовила танки "Армата" к первому боевому развертыванию в Украине. Оккупанты не хотели принимать технику, потому что она была в плохом состоянии.
Непонятно, какие именно аспекты танков вызвали такую реакцию, но последние три года российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14, – рассказали в британской разведке.
Украина получит бронетехнику: последние новости
- Германия согласилась отправить в Украину танки Leopard 2. В пресс-службе немецкого правительства рассказали, что это два танковых батальона. В ближайшее время в Германии начнутся военные учения украинских защитников.
- В СМИ появилась информация, что Португалия готовится отправить 4 тяжелых танка Leopard.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила, что страна готова прислать Украине немецкие танки.
- Кроме этого, министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил о готовности предоставить танки Stridsvagn 122.
- Первой о передаче танков Leopard объявила 11 января Польша. Она направила в Германию запрос на разрешение реэкспорта. В Берлине не возражают.