Россияне уже готовились к наступлению: есть ли сейчас угроза Сумщине
Глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что российская армия готовилась не только к наступлению на Харьковскую область, но и на Сумскую. Впрочем планы врага претерпели коррективы.
В то же время угроза для Сумщины сохраняется. Чего российские оккупанты хотят достичь, развив новые наступления, 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Есть ли угроза для Сумщины
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что Россия удерживает небольшие группировки на границе с Сумской областью. По его словам, ситуация пока не позволила россиянам приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана.
У россиян были войска в городе Суджа, около 10 километров от границы с Сумщиной. Еще на конец апреля они были готовы к действиям. Но сейчас, как говорит Буданов, часть этих сил направили на Харьковщину. Так бывает. Враг готовился к боевым действиям на Сумщине, но командование внесло коррективы и несколько уменьшило свое пребывание там,
– пояснил Александр Мусиенко.
Вместе с тем определенное военное присутствие россиян сохраняется в районе Грайворона Белгородской области. В то же время планы оккупантов там точно неизвестны.
"Непонятно, будет ли у них направление на Большую Писаревку и дальше вглубь Сумщины или даже на Сумы, или это будет направление на юго-восток в сторону Богодухова на Харьковщине. Возможно, таким образом враг хочет растянуть нашу оборонительную линию еще и на Харьковщине", – отметил военный эксперт.
Сейчас основной угрозой для Сумской области являются российские артиллерийские обстрелы, а также диверсионно-разведывательные группы, которые порой пытаются прорваться на территорию Сумщины.
Россияне имеют глобальную цель
Действия российского командования сейчас, вероятно, будут направлены на растягивание украинской линии обороны. Это, собственно, происходит уже сейчас и может продолжиться в большем масштабе.
Они могут снять свои силы с оккупированной части Юга, им ничего не мешает это сделать. Если бы у нас сейчас были возможности – больше сил и средств, быстрее обеспечения от партнеров – тогда помешать им могли бы украинские атаки. Например, контрудары на левобережье Херсонщины. Это был бы шанс воспользоваться моментом, пока Россия вовлечена больше всего на северном и северо-восточном направлениях,
– отметил Мусиенко.
Если у россиян таки возникнет необходимость, то они смогут передислоцировать определенные силы с Востока или с Юга, для того, чтобы активизироваться на других направлениях. То есть им даже не обязательно привлекать резервы непосредственно с российской территории.
"Конечно, такие перемещения будут заметными, поэтому будут принимать соответствующие действия и со стороны украинских сил. Но я не уверен, что стопроцентная цель россиян просто передислоцировать наши войска. Это одна из целей. Наивно думать, что если бы россияне имели бы успех на том или ином направлении, то просто остановились бы", – подчеркнул военный эксперт.
Мусиенко предположил, что конечная цель оккупантов истощить украинские подразделения, в частности из-за растяжения наших сил, попытаться достичь успеха на определенных направлениях.
Подробнее о ситуации на фронте
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение 14 мая на фронте произошло 145 боевых столкновений. Россияне нанесли 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и совершили более 2400 обстрелов позиций наших войск.
- На Харьковском направлении подразделения наших войск отбили 11 атак противника в частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (Россия) – Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. В частности, проводят контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.
- На Краматорском направлении подразделения наших войск отбили 12 атак противника. Наши войска проводили мероприятия по улучшению тактического положения, имели успех.
- Сложные бои продолжаются на Покровском направлении. Там наши подразделения отбили 33 атаки противника. Продолжается 7 боевых столкновений В ходе боев, в результате штурмовых действий и интенсивного огневого воздействия противника на отдельных направлениях украинские подразделения изменили позиции для сохранения жизни военнослужащих и улучшения тактического положения.