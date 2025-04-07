Теряют ли ВСУ позиции на Юге: что говорят в Силах обороны

Время от времени появляются данные, что россияне готовят наступление на Юге. В ВСУ рассказали, какая текущая ситуация там.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Какова ситуация на Юге Украины в начале апреля 2025 года

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что за прошедшую неделю оккупанты не захватили ни одну позицию на южном направлении. Однако количество обстрелов не уменьшилось.

"На Юге враг не уменьшает количество и авиационных ударов, и ударов дронами-камикадзе. Относительно авиационных ударов, то он достаточно активно применяет управляемые авиационные бомбы, например, ежедневно примерно до 20 – 25 ударов КАБами фиксируется. В частности сегодня также он нанес удары по населенным пунктам, которые прилегают к линии боевого соприкосновения, – это и Малые Щербаки, и Каменское. Поэтому ситуация довольно непростая", – объяснил Волошин.

Россияне надеются с помощью авиации, КАБов и артиллерии уничтожить все позиции ВСУ, укрепления украинских солдат или укрытия. А потом отправляют туда штурмовую группу.

Каждый день оккупанты 10 – 12 раз штурмуют в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". Для этого используют малые пехотные группы без поддержки бронированной техники. За минувшие сутки зафиксировано 8 штурмов. Три из них – на Гуляйпольском направлении, четыре – на Ореховском, один – на Приднепровском направлении.

По словам представителя, в штурмы россияне идут довольно подготовленными. Но ВСУ дают отпор. Силы обороны пытаются уничтожить вражеские группы, а если те уже продвинулись, то сначала отрезать их от группы закрепления и поддержки, а тогда уничтожить.

Россияне обстреливают и гражданскую инфраструктуру. На южном направлении 20% ударов осуществляют дронами-камикадзе. Остальные 80% – это неуправляемые авиационные ракеты, удары со штурмовой и армейской авиации, артиллерия.

На Херсонском направлении враг пытается наносить удары не только по Силам обороны, но и по прилегающим к Днепру населенным пунктам. Враг вообще бьет по гражданским объектам, по гражданскому населению и пытается сделать там, так сказать, мертвую полосу,

– рассказал спикер.

В конце марта говорилось о том, что россияне накапливают силы на Юге Украины.