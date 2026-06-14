Будут перевозить гражданским транспортом: россияне на юге меняют маршруты поставок

Российские оккупанты на юге пытаются перестроить логистику из-за ударов Сил обороны. Теперь боеприпасы планируют перевозить на гражданских легковых автомобилях с прицепами, а личный состав – рассеивать и перемещать небольшими группами по второстепенным дорогам.

Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает "Укринформ".

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Как враг меняет маршруты снабжения?

По данным разведки, российские войска рассматривают новую схему снабжения боеприпасами: склады должны быть размещены на расстоянии более 200 километров от линии боевого столкновения.

Затем от них было еще несколько меньших полевых складов, на которых запас боеприпасов и ракет составлял не более чем на двое суток. Все перевозки будут осуществляться, например, гражданским транспортом, легковыми автомобилями с прицепами,

– пояснил Волошин.

При этом личный состав, привлеченный к таким перевозкам, должен передвигаться без военной формы – в гражданской одежде или под видом работников коммунальных служб.

Тем временем для поставок горюче-смазочных материалов оккупанты рассматривают использование водного транспорта. Речь идет, в частности, о том, чтобы привлечь в порты Бердянска и Скадовска малые морские танкеры, рейдовые наливные шаланды и баржи.

По словам Волошина, для перемещения личного состава противник планирует использовать второстепенные дороги. Для собственной безопасности россияне также отказываются от автобусов и тентованных грузовиков и осуществляют перевозки небольшими группами на легковых автомобилях.

К слову, на днях украинские военные нанесли удар по колонне российских грузовиков под Армянском, которые везли топливо и боеприпасы. В этой колонне было около 50 машин, часть из них удалось уничтожить.

По словам бойцов, операцию по Армянскому мосту военные подготовили заранее, поскольку предполагали, что оккупанты могут использовать и этот маршрут для логистики.