Перекрытый на ночь Керченский мост и интригующая тишина: в Крыму опять "что-то произошло"
Оккупанты 28 сентября сообщили о "плановом" закрытии Крымского моста на всю ночь. На фоне этих новостей местные паблики публикуют фотографии пожара в Керчи.
В целом мост недоступный для автомобильного транспорта на 9 часов. Запрет на проезд начал действовать с 21:00.
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Удивительные чудеса в Крыму
В оккупированном Крыму снова происходят загадочные события. В частности, 28 сентября россияне на всю ночь перекрыли Крымский мост – с 21:00 до 06:00. Они заявили, что это плановое мероприятие для проведения "восстановительных работ".
Впоследствии местные телеграммы каналы сообщили о мощном пожаре в Аджимушкае, что в Керчи. Крымчане заявляют, будто это пылает трава.
На полуострове что-то мощно горит / Фото из крымских пабликов
Нужно указать, что на фоне этих событий военное партизанское движение "Атеш", действующие на оккупированном полуострове, опубликовало немногословный пост со словом "тишина".
Сами ж россияне начали кричать об украинском "фейке". Там заявили, что ничего нигде не горит, а если и горит, то не там. Оккупанты начали утверждать, что на вероятном месте пожара вообще нет зданий. Утром якобы движение по мосту возобновится.
Что будет с Крымским мостом
- Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ВСУ бьют и будут бить по Керченскому мосту – украинцы доведут дело до конца. При этом российский диктатор не сможет ответить на атаки.
- На полуострове нет места, куда не могут достичь украинские беспилотники, крылатые ракеты или диверсионные группы. Весь Крым расположен буквально на ладони – украинцы выполнили ряд шагов по достижению такого результата.
- После нескольких атак Керченский мост частично не работает, поэтому уже россияне начали искать альтернативные пути поставки запасов – они будут железнодорожным сообщением из Ростова. Оккупанты прекрасно понимают, что мост будет разрушен и они окажутся в ловушке.