Эффективность атак не увеличивает: почему оккупанты начали использовать квадроциклы
На Запорожском направлении российские захватчики начали атаковать с применением квадроциклов. Враг пытается менять тактики, имея определенные цели.
Однако применение квадроциклов не увеличивает эффективность таких атак оккупантов. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Какую цель преследует враг
Александр Мусиенко предположил, что сейчас россияне используют квадроциклы из-за погодных условий. Возможно, сейчас пехотинцам труднее перемещаться самостоятельно, поэтому пытаются это делать с помощью квадроциклов.
Также вопрос в том, что в зависимости от того, какой участок, какой тип минирования. Если там стоят противотанковые мины, она на квадроцикл может и не сработать. Им просто здесь виднее. Потому что они осуществляли минирование территорий,
– сказал он.
Кроме того, квадроциклы могут придавать оккупантам темпа. Также, по мнению захватчиков, то, что они могут передвигаться быстрее, чем пехота, должно дезориентировать ВСУ.
"То есть какую-то цель они закладывают в это. Здесь всегда нужно смотреть, значительно ли увеличивает это эффективность таких атак. Пока этого не заметно", – подчеркнул военный эксперт.
Оккупанты используют квадроциклы: что известно
- Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий рассказал, что на Запорожском направлении враг продолжает небольшие штурмы пехоты, в частности, малыми пехотными группами. Также россияне применяют квадроциклы.
- В частности, 22 февраля Лиховий сообщил, что за позавчерашние сутки был уничтожен один квадроцикл, за прошедшие – уничтожено и повреждено всего три квадроцикла.
- Заметим, что в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на Запорожском направлении. За минувшие сутки Силы обороны отбили там 5 атак захватчиков западнее Вербового и в районе Роботино Запорожской области.