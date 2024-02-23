Эффективность атак не увеличивает: почему оккупанты начали использовать квадроциклы

На Запорожском направлении российские захватчики начали атаковать с применением квадроциклов. Враг пытается менять тактики, имея определенные цели.

Однако применение квадроциклов не увеличивает эффективность таких атак оккупантов. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Какую цель преследует враг

Александр Мусиенко предположил, что сейчас россияне используют квадроциклы из-за погодных условий. Возможно, сейчас пехотинцам труднее перемещаться самостоятельно, поэтому пытаются это делать с помощью квадроциклов.

Также вопрос в том, что в зависимости от того, какой участок, какой тип минирования. Если там стоят противотанковые мины, она на квадроцикл может и не сработать. Им просто здесь виднее. Потому что они осуществляли минирование территорий,

– сказал он.

Кроме того, квадроциклы могут придавать оккупантам темпа. Также, по мнению захватчиков, то, что они могут передвигаться быстрее, чем пехота, должно дезориентировать ВСУ.

"То есть какую-то цель они закладывают в это. Здесь всегда нужно смотреть, значительно ли увеличивает это эффективность таких атак. Пока этого не заметно", – подчеркнул военный эксперт.

Оккупанты используют квадроциклы: что известно