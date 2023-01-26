Начали хитрые бизнесы, – Андрющенко рассказал о новых схемах россиян в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе существенно увеличилось количество граждан России – как военных, так и гражданских. Приезжие обживаются в городе и зарабатывают на местных жителях, как только могут.

Об этом 24 Каналу сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, население в городе тем временем сокращается – многие люди умирают, а некоторые уезжают.

Кстати говоря На казарме оккупантов в Мариуполе появилась надпись "Слава ВСУ"

Россияне расселяются по квартирам и домам мариупольцев

Андрющенко отметил, что в Мариуполе растет количество граждан России – как военных, так и гражданских. В настоящее время их уже насчитывается в городе до 40 тысяч человек.

Расселяются уже, не стесняясь, прямо по квартирам, по домам мариупольцев. Не хватает лагерей, которые они разбивали для своих строителей,

– заявил советник мэра Мариуполя.

По его словам, экспансия продолжается, население Мариуполя тем временем сокращается – многие люди умирают, а некоторые уезжают. К тому же едут вообще из Донецкой области, из-за этого два пункта пропуска не справляются с потоком людей, поэтому оккупанты обещают открыть дополнительные пункты.

Андрющенко рассказал, как россияне зарабатывают на жителях Мариуполя: смотрите видео

Как оккупанты зарабатывают на мариупольцах

Советник мэра Мариуполя рассказал, что то, что оккупантов в городе становится все больше, хорошо видно визуально. Так, на одного мариупольца можно заметить троих не местных. И захватчики обживаются в городе.

Они начинают новые очень хитрые бизнесы. Например, их же бесплатно кормят – всех этих бурят и других – по лагерям,

– сказал Андрющенко.

По его словам, непосредственно в своих палатках в лагерях оккупанты начали продавать мариупольцам по дешевке еду, которой их кормят. Потому что зарплата у них достаточно хорошая, чтобы питаться в другом месте или покупать нормальную еду в магазинах.

То есть, добавил он, захватчики зарабатывают на местных жителях, где могут, а у мариупольцев уже нет возможности за это платить, поэтому частично уезжают оттуда. В городе же становится больше, в частности, кавказцев и азиатцев, самих же россиян там очень мало, преимущественно это военные.

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