Россияне хотят вернуть утраченные позиции на Запорожье: карта фронта за неделю
Российские военные начали наступательные операции в сторону Роботиного в Запорожье, где летом продолжалось украинское наступление. Одновременно продолжаются и постоянные штурмы вокруг Авдеевки и Бахмута.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю 4 – 11 декабря, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор производим по данным карты DeepStateMAP.
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Россияне наступают на Роботино
Российские войска в начале декабря начали наступательные действия в районе Роботинского выступления украинских сил. Именно это направление летом 2023 было ключевым во время наступательной кампании Сил обороны Украины.
Теперь же враг стремится вернуть себе утраченные позиции и выровнять этот участок фронта. Пока никаких существенных успехов у россиян не было, но оборона здесь довольно усложнена из-за спеифики этого участка – территория шириной всего в 10 километров окружена врагом с трех сторон.
Россияне пробуют наступать на Роботино: смотрите карту
Наступление россиян на Авдеевку
Начался уже третий месяц постоянных российских штурмов вокруг Авдеевки. Враг продолжает давить прежде всего с плацдарма в районе Красногоровки на северном фасе города.
Еще раньше враг смог зайти в Степное, а уже сейчас давит с северного и южного направлений на это село. Кроме того, россиянам удалось зайти в частный сектор на севере самой Авдеевки. Впрочем, контроль за городом у врага совсем минимален.
Российское наступление на Авдеевку: смотрите карту
Наступление россиян вокруг Бахмута
Так же уже привычно и российское наступление на юго и северном флангах Бахмута. На севере от Бахмута россияне давят на Богдановку, а также имели частичные успехи севернее Соледара в направлении Раздолевки.
На южном фланге враг продолжает давить на Клищиевку с севера. Сейчас село уже полностью уничтожено, но российские войска стремятся вернуть его после потери в сентябре 2023 года.
Россияне наступают вокруг Бахмута: смотрите карту
Обратите внимание! Спокойных участков на фронте сегодня банально нет. Враг уже два месяца подряд пытается наступать по всей линии фронта.
В таких условиях нашим защитникам требуется регулярная поддержка. Этим занимается, в частности, наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальное сборы на нужды украинских военных.