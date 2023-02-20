Оккупанты мужественно штурмуют кусты в 15 километрах от линии столкновения: забавное видео от ВСУ

В сети сшили забавное видео с участием российских воинов. На кадрах виден их "героический штурм" против кустов.

Пропагандисты заявили о "мужественной атаке" российских военных на Сватовском направлении. Однако оказалось, что это был "тренировочный" штурм посадки по линии фронта.

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Штурм против посадки

Независимые обозреватели выяснили, что на самом деле оккупанты штурмовали пустую посадку в 15 километрах от линии боевых столкновений в Луганской области. Отмечают, что это могла быть тренировка оккупантов.

Видеокадры российской атаки на заросли кустов у села в Старобельском районе Луганщины с точной геометкой обнародовала 20 февраля мониторинговая инициатива DeepState.

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"Вторая армия мира "мужественно" штурмует кусты у Бараниковки в 15 километрах от линии столкновения", – говорится в сообщении.

Отметим, что Бараниковка – село в Краснореченском поселковом обществе Сватовского района Луганской области. В настоящее время оно временно оккупировано российским захватчиком и находится в их тылу.

Вероятно, что на видео запечатлен фрагмент учений оккупационных войск: они отрабатывали захват лесопосадки.

По данным обозревателей DeepState, на этом отрезке фронта в Луганской области враг безуспешно предпринимает попытки наступлений с Площадки и Кременной. В последнее время, отмечают аналитики, темп атак врага линейно идет на убыль.

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