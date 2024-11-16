Путин не хочет раздражать Трампа: Свитан предположил, какие вражеские атаки следует ожидать украинцам

Сейчас до 90 ракет "Калибр", вероятно, сосредоточено на российских кораблях в Черном и Каспийском морях. Россия могла бы применить их в ближайшее время. Однако Путин пока выжидает.

Таким мнением поделился с 24 Каналом военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, предположив, возможны ли массированные удары до инаугурации Дональда Трампа. Также президент Украины считает, что россияне наращивают свои силы и производство ракет. Поэтому украинцам нужно готовиться к тому, что враг попытается устроить блэкауты.

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Могут запустить 100 – 120 ракет

Свитан объяснил, что россияне имеют возможность накапливать ракеты, ведь они их производят. То количество, которое они сделали, оккупанты или используют, или отправляют на склад.

Поэтому, по его мнению, нельзя давать врагу передышку в войне, потому что тогда он продолжит накапливать все вооружение – не только ракеты.

Обратите внимание! Общее количество "Калибров" у врага, по словам Романа Свитана, – более 100. "Калибр" – это крылатая ракета морского старта, которые отстреливают, преимущественно, ракетные катера и фрегаты. Даже в лучшие времена, когда у россиян была на плаву треть Черноморского флота, общее количество пусков было не более 30 – 40.

Не думаю, что они сразу 90 "Калибров" используют – возможно до 30. Также россияне могут запустить крылатые и баллистические ракеты – до 60 – 70 единиц. Общий максимальный пуск ракет, вероятно, составит около 100 – 120 – благодаря еще и ракетам авиационного базирования – Х-59/69,

– отметил военный эксперт.

К тому же враг может запустить 100 – 150 "Шахедов". Сейчас он использует большое количество этих беспилотников, хотя половина из них – обманки.

Всеми этими средствами противник может осуществить массированную атаку по территории Украины, однако, по словам полковник ВСУ в запасе, вряд ли это будет сейчас.

Думает, что Трамп прикроет

"Путин сейчас не будет раздражать Трампа. Атаки со стороны россиян будут, но не массированные. Путин надеется на то, что Трамп с 21 января 2025 года надавит на украинское руководство с целью заморозить боевые действия", – предположил Роман Свитан.

Именно поэтому, как отметил военный эксперт, Путин бросает все резервы, стирая армию и используя всю технику, чтобы до 21 января добежать до какой-то черты. А дальше, как думает Путин, Трамп его прикроет замораживанием боевых действий от обратных контратакующих действий украинской армии.

К слову, руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что сейчас россияне накопили 117 крылатых ракет Х-101. Их хватит примерно на два массированных обстрела. В то же время из-за санкций и определенных проблем в ВПК производство ракет у противника замедлилось. Поэтому он интенсивнее использует "Шахеды".