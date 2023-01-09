Россияне намеренно обстреливают в Херсоне места массового скопления людей, – Хлань

Враг продолжает беспощадно бить по Херсону. 6 января россияне попали в пожарную часть.

Были повреждены машины, что помогают в ликвидации пожаров, вызванных захватчиками. Именно поэтому оккупанты уже второй раз атаковали часть пожарной охраны. В результате попадания погиб один работник ГСЧС. Об этом 24 канала сказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Обстрелы не утихают

Сегодня, 9 января, оккупанты ударили по центру Херсона. Под обстрел попал один из супермаркетов, это уже второй случай. Человек, переходивший дорогу, к сожалению, погиб. Еще одна женщина находится в реанимации.

Это умышленный удар врага туда, где собирается большое количество людей,

– подчеркнул депутат Херсонского областного совета.

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Как рассказал Хлань, сегодня возле супермаркета, который первым попал под обстрел, благотворительный фонд установил мобильное бетонное укрытие. Этот вопрос актуален довольно давно.

"Нужно обустраивать больше таких укрытий, ведь они очень важны для Херсона. Нам обещают обустроить еще 4 таких помещения, где люди смогут скрываться. Мы видим, что обстрелы не утихают", – подытожил Сергей Хлань.

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