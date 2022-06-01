Россияне нанесли 15 ударов по Донбасу 31 мая: фото ужасных разрушений

Российские военные в течение 31 мая нанесли по территории Донецкой области 15 ударов. Оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов.

В результате циничных действий российских захватчиков есть погибшие. Правоохранители задокументировали эти военные преступления.

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Из-за обстрелов оккупантов разрушений подверглись 17 гражданских объектов. В частности, жилые дома, хозяйственные постройки, детский сад, кафе и админздание.

Российские военные били по многим населенным пунктам Донбасса. Речь идет об Авдеевке, Славянске, Нелиповке, Ярове, Очеретине, Райгородке, Семеновке, Каменке, Ласточкино и Романовке.

Враг обстрелял Донецкую область из авиации, реактивных систем залпового огня "Буратино", артиллерии, танков, стрелкового оружия,

– сообщили в Нацполиции.

Ужасные последствия разрушений из-за обстрелов оккупантов в Донецкой области / Фото Нацполиции

Правоохранители уже открыли уголовные производства из-за нарушений законов и обычаев войны.

Что происходит на Востоке Украины: последние новости

Украинские военные продолжают сдерживать продвижение вражеских подразделений в Донецкой и Луганской областях. Именно в этих областях ведутся самые ожесточенные бои. Оккупанты пытаются выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты утром 1 июня нанесли ракетные удары по Славянску , что на Донбассе. Ракета попала в частный сектор города. В результате вражеского удара десяток домов получили повреждения. Также полностью разрушены 3 здания. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал , что российские военные уже контролируют 70% Северодонецка, что на Луганщине. Вооруженные Силы Украины отошли, заняв более выгодные позиции.

Центр противодействия дезинформации предупредил о высокой вероятности терактов и провокаций на временно оккупированных территориях во время мероприятий ко Дню защиты детей.

Российские оккупанты продолжают разрушать объекты промышленности в Луганской области. Они атаковали с самолета объединение "Азот" в Северодонецке. Из-за этого произошел выброс ядовитых веществ. В то же время оккупанты вели артиллерийский обстрел по заводу "Пролетарий" в Лисичанске. Известно, что повреждения получили несколько помещений.

Источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что высшее военное руководство России ставило цель захватить всю территорию Луганской области до 1 июня, а Донецкой – до 1 июля.

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