Внаслідок цинічних дій російських загарбників є загиблі. Правоохоронці задокументували ці воєнні злочини.

До теми Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Слов'янську: зруйновані житлові будинки

Через обстріли окупантів руйнувань зазнали 17 цивільних об'єктів. Зокрема, житлові будинки, господарські споруди, дитячий садок, кафе, та адмінбудівля.

Російські військові гатили по багатьох населених пунктах Донеччини. Мовиться про Авдіївку, Слов'янськ, Неліпівку, Ярове, Очеретине, Райгородок, Семенівку, Кам'янку, Ласточкине та Романівку.

Ворог обстріляв Донеччину з авіації, реактивних систем залпового вогню "Буратіно", артилерії, танків, стрілецької зброї,

– повідомили у Нацполіції.

Жахливі наслідки руйнувань через обстріли окупантів на Донеччині / Фото Нацполіції

Правоохоронці вже відкрили кримінальні провадження через порушення законів і звичаїв війни.

Що відбувається на Сході України: останні новини

Українські військові продовжують стримувати просування ворожих підрозділів на Донеччині та Луганщині. Саме у цих областях наразі точаться найзапекліші бої. Окупанти намагаються вийти на географічні кордони Донецької та Луганської областей.

Російські окупанти вранці 1 червня завдали ракетних ударів по Слов'янську, що на Донеччині. Ракета влучила у приватний сектор міста. Внаслідок ворожого удару десяток будинків зазнали пошкоджень. Також повністю зруйновано 3 будівлі. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські військові вже контролюють 70% Сєвєродонецька, що на Луганщині. Збройні Сили України відійшли, зайнявши вигідніші для себе позиції.

Центр протидії дезінформації попередив про високу ймовірність терактів та провокацій на тимчасово окупованих територіях під час заходів до Дня захисту дітей.

Російські окупанти продовжують руйнувати об'єкти промисловості на Луганщині. Вони атакували з літака об'єднання "Азот" у Сєвєродонецьку. Через це трапився викид отруйних речовин. Водночас окупанти вели артилерійський обстріл по заводу "Пролетарій" у Лисичанську. Відомо, що пошкоджень зазнали декілька приміщень.

Джерела 24 каналу у спецслужбах повідомили, що вище військове керівництво Росії ставило ціль захопити всю територію Луганської області до 1 червня, а Донецької – до 1 липня.

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