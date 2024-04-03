Во время удара по Сумщине погиб переселенец: на момент обстрела он помогал в магазине
Источник:Суспильне Сумы
Российские военные обстреляли Сумскую область 3 апреля. К сожалению, в результате атаки по Краснопольской общине погиб мужчина.
Как стало известно впоследствии, говорится о переселенце Владимире 1977 года рождения, который приехал из Покровки. На момент атаки он помогал в магазине чинить дровник. Об этом журналистам рассказала жена брата погибшего Елена.
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Оккупанты разрушили магазин и убили мужчину
Вчера разговаривали, он сегодня должен был набрать, но не перезвонил. Имел так много планов, летом хотел вернуться в свое село,
– рассказывает Елена.
По имеющейся информации, внутри магазина, на момент удара по Краснопольской общине, находились продавщица Елена, а также ее напарница и двое взрослых и ребенок. Все они, к счастью, уцелели.
Последствия атаки Сумской области 3 апреля / Фото Суспільне Суми
Как отметили в МВД Украины, утром российские захватчики нанесли авиаудар по Краснопольской общине. В результате этого погиб 45-летний мужчина. Ранения получили еще один мужчина и его 3-летняя дочь. Также известно, что повреждены 5 автомобилей, здание магазина и здание дома культуры.
В МВД показали последствия атаки по Сумской области / Фото МВД Украины
Известно, что на месте авиаудара работают полицейские, спасатели и другие профильные службы.
На Харьковщине погиб отец с сыном
- Российские военные атаковали Харьковскую область 2 апреля. Как отметил глава ОВА Олег Синегубов, под обстрел попал населенный пункт Новоосиново Купянского района около 17:00.
- Тогда стало известно о гибели 58-летнего мужчины. Его 11-летнего сына с ранениями госпитализировали в медицинское учреждение.
- Утром 3 апреля Олег Синегубов отметил, что мальчик, к сожалению, умер в больнице. За его жизнь боролись медики. Впрочем, травмы, которые он получил в результате российского обстрела, были несовместимы с жизнью.
- Как отметил впоследствии первый заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, семья мальчика тайно вернулась домой после обязательной эвакуации.
- Собственно, в конце ноября их таки удалось убедить выехать из населенного пункта, ведь у них были дети, чтобы не подвергать их опасности. Впрочем, родители поступили крайне безответственно, вернувшись обратно.