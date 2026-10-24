Россияне нанесли прицельный удар по ферме в Сумской области: есть жертва и раненые
В субботу, 24 октября, российский беспилотник совершил прицельную атаку на ферму в Сумской области. К сожалению, есть жертвы и раненые.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Что известно об атаке
Россия нанесла удар по гражданскому предприятию, занимающемуся разведением крупного рогатого скота, в Конотопском районе.
Погибла женщина, еще четверо человек пострадали.
Погибшая – работница фермы. Женщина находилась в эпицентре удара. Через несколько дней ей должно было исполниться всего 32 года.
Двоих пострадавших госпитализировали. По предварительной информации, травмы нетяжелые.
Также есть погибшие и раненые животные.
На месте работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.
К слову, днем 24 октября Россия также на нанесла удар по важнейшим объектамв Днепра и Запорожья.
В Запорожье, по предварительным данным, ранены два человека и повреждены автомобили. Сообщалось о полном перекрытии движения через плотину ДнепроГЭС.