Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россияне нанесли ракетный удар по домам в Одесской области: среди пострадавших – ребенок, которому еще нет и 2 лет
20 июля, 13:06
1

Россия ударила ракетами по домам в Одесской области: среди пострадавших – однолетний ребенок

Анастасия Колесникова

Оккупанты атаковали ракеты жилищную инфраструктуру в Одесской области. Пострадали люди.

В Одесской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки. 

Что известно о ракетных обстрелах Одесщины 20 июля?

В результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома. 

В другом населенном пункте повреждены еще два дома, гаражное помещение и легковой автомобиль. 

К сожалению, пострадали три человека – две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказали амбулаторно.

Также повреждены солнечные панели одного из предприятий.

Последствия ракетных обстрелов Одессы / Фото ОВА

 

Напомним, что около 11:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В течение почти часа Воздушные силы сообщали о скоростных целях, летевших в направлении региона – Одессы или Черноморска. 

К слову, 19 июля оккупанты ракетами атаковали иностранное торговое судно, выходившее из порта Одессы. На борту находились 18 членов экипажа – один украинец, остальные – граждане Сирии и Индии. Спастись удалось только 8, 10 погибли.

Связанные темы:

Новости Украины Пострадавшие Дети и несовершеннолетние Одесская область Новости Одесса