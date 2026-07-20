Россия ударила ракетами по домам в Одесской области: среди пострадавших – однолетний ребенок

Оккупанты атаковали ракеты жилищную инфраструктуру в Одесской области. Пострадали люди.

В Одесской ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки.

Что известно о ракетных обстрелах Одесщины 20 июля?

В результате обстрела в одном из населенных пунктов загорелась крыша двухэтажного дома.

В другом населенном пункте повреждены еще два дома, гаражное помещение и легковой автомобиль.

К сожалению, пострадали три человека – две женщины и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев. Одна из женщин госпитализирована. Ребенку помощь оказали амбулаторно.

Также повреждены солнечные панели одного из предприятий.

Последствия ракетных обстрелов Одессы / Фото ОВА

Напомним, что около 11:00 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В течение почти часа Воздушные силы сообщали о скоростных целях, летевших в направлении региона – Одессы или Черноморска.

К слову, 19 июля оккупанты ракетами атаковали иностранное торговое судно, выходившее из порта Одессы. На борту находились 18 членов экипажа – один украинец, остальные – граждане Сирии и Индии. Спастись удалось только 8, 10 погибли.