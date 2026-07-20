В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.
Що відомо про ракетний обстріл Одещини 20 липня?
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку.
В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. На жаль, постраждало троє людей – двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно.
Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp