Сколько артиллерийских ударов нанес враг на Востоке в сутки: Череватый озвучил шокирующую цифру
Новое масштабное наступление оккупантов на Востоке набирает обороты, несмотря на их огромные потери. Несколько дней россияне ставили рекорды по количеству применения артиллерии.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. По его словам, оккупанты нанесли рекордное количество артиллерийских ударов на Лиманском направлении.
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Сколько раз враг обстрелял Лиманское направление
Главным направлением удара врага, говорит Череватый, остается Бахмутское направление. Там за сутки противник 167 раз ударил разными типами ствольной реактивной артиллерии. Кроме того, произошло 41 боестолкновение в ходе которого враг потерял 212 военных убитыми и 315 ранеными.
Следующим большим участком, которому враг уделял внимание – это Лиманское направление. Там уже много дней враг ставит рекорды по впечатлению артиллерийским огнем,
– отметил военный.
Он также добавил, что в эти сутки на этом направлении враг совершил 424 обстрела и 23 боестолкновения.
Наши защитники героически уничтожают оккупантов
- В окрестностях Бахмута украинские военные из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен русских зеков. Российские оккупанты были переодеты в форму ВСУ.
- Во время штурма Угледара украинские защитники ликвидировали российского полковника Сергея Полякова, который являлся командиром 140 бригады специального назначения с начала вторжения.
- Мониторинговая группа Oryx сообщила, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия потеряла фактически 50% оперативный танковый парк. Это, по меньшей мере, 1000 танков. Кроме того, сообщают, что российские оккупанты потеряли уже более 2 200 артиллерийских систем.
- Каждый день оккупанты пополняют статистику Генштаба. В общей сложности с 24 февраля 2022 года россияне в Украине потеряли уже 137 780 единиц личного состава. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 900 кафиров.