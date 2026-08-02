Россияне нанесли удар по жилому району Запорожья

Утром российские войска обстреляли Запорожье. Оккупанты в очередной раз ударили по гражданским.

Около 09:23 в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Параллельно сохранялась и опасность атаки КАБами.

Что известно об атаке на Запорожье?

В 09:20 Воздушные силы предупредили о том, что БПЛА двигаются в направлении Запорожья с востока.

В 09:55 глава ОВА Иван Федоров сообщил, что враг атакует областной центр.

Удар нанесен по одному из жилых районов города,

– написал чиновник.

В 09:56 военные предупредили о пусках КАБов в Запорожскую область.

Напомним, что в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину 133 ударными дронами. По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 109 вражеских беспилотников. 24 БПЛА ударили на 19 локациях. Также известно о падении обломков на 3 локациях.

Какую новую тактику Россия использует в Запорожье?

Окупанты начали использовать новую тактику запуска беспилотников, чтобы усложнить их перехват. Из-за того, что многие беспилотники сбивают, россияне начали поднимать их на высоту 3 – 4 километров. Оттуда дроны резко пикируют вниз на большой скорости, чтобы украинские военные не успели их уничтожить.

В то же время, такая тактика снижает точность ударов. По словам военных, главная цель таких атак – не попасть в конкретный объект, а упасть в жилой застройке, повредить дома, ранить мирных жителей и посеять страх.