Россияне наносят атаки по Киевской области уже вторые сутки подряд: под атакой находятся дома и склады

Россия уже вторые сутки подряд проводит атаки на Киевской области. В Бориспольском районе в результате вражеского удара ранен мужчина.

В настоящее время атака продолжается, под ударами находятся склады, частные дома и другие гражданские объекты. Об этом сообщает председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях атаки?

В результате очередной атаки в Бориспольском районе 28 августа пострадал человек. Он получил осколочное ранение. Пострадавшего доставили в местную больницу. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

Вражеская атака продолжается. Под ударом оказались склады, частные жилые дома и другие гражданские объекты. Информация о последствиях атаки и возможных новых пострадавших уточняется.

Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах до окончания опасности.

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Напомним, вечером 27 августа во время воздушной тревоги в Киеве раздался взрыв. Перед этим сообщалось, что с северного направления к столице двигался реактивный беспилотник, после чего в городе начала работать ПВО.

Около 18:35 в Киеве зафиксировали взрыв, а впоследствии стали известны последствия атаки. В Подольском районе поврежден четырехэтажный жилой дом. Спасатели тушили возгорание на крыше здания.

Также в Деснянском районе зафиксировали падение обломков на крышу общежития, однако пожара там не возникло. На месте происшествия работали экстренные и соответствующие городские службы.

Ранее днем 27 августа в результате атаки в Шевченковском районе были существенно повреждены помещения двух учебных заведений, в одной из школ выбило окна. Взрывная волна также повредила окна в коммунальном медицинском учреждении.

В Оболонском и Подольском районах обломки упали вблизи жилых домов, в парке, на стоянке, на территории гаражного кооператива и детского сада, однако там обошлось без пострадавших.

В Голосеевском районе из-за атаки загорелся автомобиль, ранение получил мужчина. В Печерском районе обломки дрона упали на открытой территории возле спорткомплекса, после чего загорелась трава, а само здание получило повреждения.