Наразі атака триває, під ударом перебувають склади, приватні будинки та інші цивільні об'єкти. Про це повідомляє голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки атаки?

Внаслідок чергової атаки у Бориспільському районі 28 серпня постраждала людина. Він отримав осколкове поранення. Постраждалого доправили до місцевої лікарні. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Ворожа атака продовжується. Під ударом опинилися склади, приватні житлові будинки та інші цивільні об'єкти. Інформація про наслідки атаки та можливі нові постраждалі уточнюється.

Мешканців Київщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до завершення небезпеки.

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