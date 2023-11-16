Массово вкладывают деньги: как россияне увеличили производство FPV-дронов

Украинские военные первыми начали применять FPV-дроны, что стало очень эффективным средством во время войны. Именно комбинация результативности и дешевизны делает их незаменимыми.

Все эти преимущества "птичек" осознают россияне, поэтому начали увеличивать выработку БПЛА. Подробнее о применении FPV-дронов россиянами рассказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.

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Враг нарастил производство дронов

По словам Каткова, оккупанты массово вкладывают деньги в производство FPV-дронов. Кроме того, по количеству населения "энтузиастов" в России – так враг называет волонтеров, – в разы больше, чем в Украине.

Это также следует учитывать, когда помогаем Вооруженным Силам Украины. При таком же количестве денег в России их все равно будет больше, потому что у них банально больше населения,

– объяснил главный редактор Defence Express.

Как Украине бороться с враждебными FPV-дронами

Как пояснил Катков, побороть применение россиянами FPV-дронов на поле боя можно комплексно:

РЭБ – радиоэлектронная борьба;

дроны разных модификаций;

поражение врага на территории России дальнобойным ракетным вооружением.

Катков о применении оккупантами FPV-дронов: смотреть видео

Добавим, украинские военные тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "Этер", который поможет военным эффективнее выполнять задачи на фронте.

Мы возвращаемся к ситуации, когда есть асимметрия в возможностях. То есть, враг может бить по украинской оборонной промышленности всеми имеющимися средствами, а у Украины нет возможности достать до завода по производству дронов в "Алабуге" и нанести удар так, чтобы оно не работало,

– подчеркнул Олег Катков.

Поэтому Украине нужно дальнобойное оружие, потому что уничтожить оборонное предприятие советского образца с помощью дронов-камикадзе просто невозможно.

Алабуга На 2019 год "Алабуга" является крупнейшей экономической зоной промышленно-производственного типа в России. На территории предприятия открыто массовое производство иранских военных беспилотников, которыми Москва атакует города Украины и убивает украинцев.

Роль дронов в российско-украинской войне