Массово вкладывают деньги: как россияне увеличили производство FPV-дронов
Украинские военные первыми начали применять FPV-дроны, что стало очень эффективным средством во время войны. Именно комбинация результативности и дешевизны делает их незаменимыми.
Все эти преимущества "птичек" осознают россияне, поэтому начали увеличивать выработку БПЛА. Подробнее о применении FPV-дронов россиянами рассказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.
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Враг нарастил производство дронов
По словам Каткова, оккупанты массово вкладывают деньги в производство FPV-дронов. Кроме того, по количеству населения "энтузиастов" в России – так враг называет волонтеров, – в разы больше, чем в Украине.
Это также следует учитывать, когда помогаем Вооруженным Силам Украины. При таком же количестве денег в России их все равно будет больше, потому что у них банально больше населения,
– объяснил главный редактор Defence Express.
Как Украине бороться с враждебными FPV-дронами
Как пояснил Катков, побороть применение россиянами FPV-дронов на поле боя можно комплексно:
- РЭБ – радиоэлектронная борьба;
- дроны разных модификаций;
- поражение врага на территории России дальнобойным ракетным вооружением.
Катков о применении оккупантами FPV-дронов: смотреть видео
Добавим, украинские военные тестируют новый мобильный и модульный комплекс радиоэлектронной борьбы "Этер", который поможет военным эффективнее выполнять задачи на фронте.
Мы возвращаемся к ситуации, когда есть асимметрия в возможностях. То есть, враг может бить по украинской оборонной промышленности всеми имеющимися средствами, а у Украины нет возможности достать до завода по производству дронов в "Алабуге" и нанести удар так, чтобы оно не работало,
– подчеркнул Олег Катков.
Поэтому Украине нужно дальнобойное оружие, потому что уничтожить оборонное предприятие советского образца с помощью дронов-камикадзе просто невозможно.
АлабугаНа 2019 год "Алабуга" является крупнейшей экономической зоной промышленно-производственного типа в России. На территории предприятия открыто массовое производство иранских военных беспилотников, которыми Москва атакует города Украины и убивает украинцев.
Роль дронов в российско-украинской войне
- Российская армия чаще всего использует малые беспилотные авиационные системы одностороннего удара "Ланцет" во время атак на Украину. Дроны разработаны для пилотирования над территорией, "ожидая, пока цель будет идентифицирована, прежде чем пикировать к ней и детонировать".
- Однако, как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинские изобретатели создали аналог российского беспилотника "Ланцет", а также дроны, подобные иранским "Шахедам".
- Также в Украине предлагают упростить процедуру и разрешить государственному заказчику покупать беспилотники гражданского назначения. Речь идет о дронах DJI и Autel.