Такие действия возникают периодически: военный обозреватель объяснил активность россиян у Бахмута

Российские подразделения снова активизировались на Бахмутском направлении. Впрочем, не следует это воспринимать как большое наступление.

Об этом 24 Каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что это обыденная деятельность оккупантов по утраченным позициям и попытки остановить продвижение Вооруженных Сил.

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"Такие контратакующие действия возникают периодически, когда украинские бойцы преуспевают. Например, после освобождения Андреевки со стороны россиян было немало контратак. Такая же ситуация была у Клещеевки. Российские захватчики даже пытались заходить в деревню, используя механизированные колонны, в частности танками и БМП", – отметил Коваленко.

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Россияне зайдут в тупик

Сейчас похожая ситуация. Оккупанты частично подтянули подразделения из северного сектора Бахмута, усилив свой потенциал, и теперь пытаются контратаковать украинские позиции с другой стороны. Несмотря на это, ВСУ продолжают продвижение в направлении трассы 0513 Бахмут – Горловка.

В прошлом году зимой россияне совершали наступательную операцию на Бахмут, направив туда весь свой ресурс. Безусловно, погода оказывает влияние на ситуацию на фронте, но многое зависит от того, на каких локациях будут проходить боевые действия.

Плохие погодные условия не наилучшим образом влияют, например, на Луганский плацдарм. Поэтому если россияне хотят наступать на Лимоно-Купянском направлении, то они должны понимать, что погодные условия будут способствовать увеличению потерь. Соответственно возрастут мобилизационные потребности. В результате россияне зайдут в тупик,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По мнению Коваленко, в декабре этого года или в январе-феврале 2024 года армия России вряд ли сможет продемонстрировать глобальную наступательную операцию. Россияне разве что сконцентрируются на Авдеевском направлении, в то же время ВСУ будут иметь ряд возможностей на других плацдармах.

Ситуация на Бахмутском направлении