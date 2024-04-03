Россия наступает на Часов Яр: командир батальона "Ахилес" очертил угрозы в случае его оккупации

После захвата российскими войсками руин Авдеевки, они продолжают сунуть вперед. Поэтому сохраняется угроза того, что враг может оккупировать Часов Яр. Командир батальона "Ахилес" рассказал, чем это грозит.

В эфире Суспильне Сопротивление командир батальона "Ахилес" Юрий Федоренко рассказал, какие угрозы подстерегают в случае, если российские военные оккупируют Часов Яр в Донецкой области. Узнайте, какие возможности это откроет для врага.

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Часов Яр – на господствующей высоте

В случае, если вражескому войску удастся захватить Часов Яр, который находится на господствующей высоте, у оккупантов будет огневой контроль над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой.

Основное направление своих усилий противник нацелил в направлении Часового Яра. Почему, потому что это господствующая высота. Она дает возможность организовать две ключевые вещи. Первое взять под огневой контроль остальные города, Краматорск, Дружковка, Константиновка. И организовать плацдарм для дальнейшего продвижения,

– отметил Федоренко.

По его словам, российское войско основную ставку делает на удары по Часовому Яру КАБами. Это связано с тем, что именно этот вид вооружения имел решающее значение на Авдеевском направлении.

"Если бы не КАБы, или у нас была возможность сбивать вражескую авиацию, Авдеевка устояла бы. Когда на тебя падает 500 килограммов почти бесшумно, это очень мощный взрыв. А если она падает в цель, в нашу позицию, то очень маловероятно, что позиция после того выстоит", – добавил комбат Федоренко.

Как отметил командир батальона, российские военные не только наносят авиаудары. Параллельно они также проводят штурмы населенных пунктов Богдановское, Ивановское, Клищеевка и Андреевка, но там успехов враг не имеет. Федоренко добавил, что в Ивановском бои за отдельные улицы идут постоянно.

Ранее Федоренко отметил, что если наши военные получат дополнительное количество боеприпасов, то им удастся реализовать сценарий, который был в этот же период в 2023 году. Тогда враг был ориентировочно на тех же рубежах, но чуть дальше. И тогда нашим защитникам удалось стабилизировать ситуацию и отбросить захватчиков почти на 5 километров по флангам от Бахмута.