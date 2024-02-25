Точно будут серьезно сражаться, – Дикий сказал, какой населенный пункт нужен россиянам

Сейчас Купянское направление среди самых горячих на всей линии фронта. После деоккупации Харьковщины в сентябре 2022 года россияне не оставляют попыток вернуться на утраченные позиции, которые более 7 месяцев находились под их контролем.

Захватчики пытаются наступать, поэтому активно обстреливают Купянск и близлежащие села. Впрочем, как рассказал 24 Каналу ветеран войны с Россией Евгений Дикий, оккупанты не так хотят захватить сам город, как железнодорожную станцию в одном селе, неподалеку от Купянска.

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Какое село нужен россиянам

Купянск – небольшой городок на востоке Харьковщины, где до полномасштабного вторжения проживало менее 30 тысяч человек. Город является крупнейшим железнодорожным узлом области после Харькова и расположен в 40 километрах от границы со страной-агрессором.

По словам ветерана, с военной точки зрения россиянам даже не обязательно захватывать весь Купянск. Оккупантам важнее восточный берег реки Оскол, где располагается железнодорожная станция в селе Купянск-Узловой, которая является действительно критически-важной для врага.

Если они ее возьмут, у них появится возможность подвоза БК и техники железнодорожным транспортом из глубины России на поле боя. В таком случае россияне смогут обеспечить всю группировку на Слобожанском участке фронта.

Во время оккупации Харьковской области противник использовал станцию Купянск-Узловой для переброски резервов – железнодорожная ветка соединяет Белгород с Купянском и Волчанском.

Это было бы для них очень серьезное логистическое достижение. А война в значительной степени как раз о том кто и как организует логистику для своих войск. Поэтому за Купянск-Узловой точно будут очень серьезно сражаться,

– отметил Евгений Дикий.

Когда Силы обороны Украины освободили Купянск, логистика врага и его потенциал боевых действий на Харьковщине существенно ослабли. Именно поэтому российская армия снова и снова атакует город, надеясь в будущем вернуть утраченные позиции.

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