Зачистка возле Липцев, наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за неделю
По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои. В частности, в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, а также на территории Курской области.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 14 по 20 октября, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор проводим по данным карты DeepStateMAP.
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Бои в Курской области
Неделей ранее россияне пытались прорваться в Курской области, чтобы вернуть утраченные территории. Однако на прошлой неделе ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать усилиями Сил обороны. Несмотря на то, что россияне сосредоточили огромное количество живой силы, а пропагандисты кричали о наиболее массированном наступлении вражеских войск, своей цели они не достигли.
Однако на выходных стало известно, что враг смог захватить село Ольговка и продвинуться возле Любимовки на северной стороне плацдарма, образованного в Курской области.
Как изменилась линия фронта в Курской области / Карта DeepStateMAP
Контратака возле Липцев
На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны сообщило об успешной зачистке более 400 гектаров леса в районе села Липцы Харьковской области – эту территорию россияне захватили в мае 2024 года во время попытки начать новое наступление на Харьков.
Участие в операции по зачистке принимали подразделения ГУР МО "Артан" и Kraken, Международный легион и легион "Свобода России".
Как изменилась ситуация в Липцах / Карта DeepStateMAP
Наступление россиян на Купянск и к реке Оскол
Последние несколько недель обостряется ситуация на Купянском направлении. Враг не только хочет захватить левый берег реки Оскол, но и сам Купянск, который Силы обороны освободили в сентябре 2022 года.
На прошлой неделе россияне продвинулись в направлении самого Купянска – враг атаковал в районах сел Синьковка и Голубовка. Последнее остается единственным населенным пунктом, который разделяет линию фронта и город.
Ситуация возле Купянска / Карта DeepStateMAP
Еще одним сложным участком является район сел Колесниковка и Кругляковка, которые расположены на берегу реки Оскол – россияне любой ценой пытаются выйти к водоему. Врагу удалось захватить север села Кругляковка, а от линии соприкосновения до самой реки остается несколько сотен метров серой зоны.
План россиян заключается в захвате левобережья реки Оскол, что по меньшей мере может позволить высвободить силы для наступлений на других направлениях. Если россияне смогут таки выйти к Осколу, то дальше, вероятно, будут развивать наступление на два направления – в направлении Купянска на север и в направлении Боровой на юг.
Ситуация в районе Кругляковки / Карта DeepStateMAP
Также россияне продвинулись в районе села Андреевка Луганской области в направлении села Вишневое на Харьковщине. Россиянам удалось зайти в село и захватить значительную его часть.
Район Вишневого / Карта DeepStateMAP
Продвижение врага в Часовом Яре
Осложнилась ситуация на Краматорском направлении. Долгое время после захвата врагом микрорайона Канал, в Часовом Яре не было вражеских продвижений. Однако, к сожалению, на прошлой неделе россияне захватили несколько улиц в микрорайоне Октябрьский.
Кроме Часового Яра, россияне также продвинулись на юг от города по трассе Бахмут – Константиновка. Также вражеские войска давят на села Клещеевка и Андреевка и продвинулись в районе этих населенных пунктов.
Ситуация в районе Часового Яра / Карта DeepStateMAP
Бои за Торецк
Также продолжаются бои в Торецке. На прошлой неделе россияне имели успехи в продвижениях в центральную часть города, однако враг рассчитывает на наступление на город еще с южного направления. Об этом свидетельствует усиленное давление на Нью-Йорк и Нелиповку.
Серая зона в Нелиповке существенно расширилась. Намерение россиян очевидно – зайти в Торецк еще с направления этого села, чтобы усилить давление на город.
Окружение Селидово и россияне в Горняке
На прошлой неделе не было зафиксировано продвижений россиян в направлении Покровска и Мирнограда. Однако сложной является ситуация в районе города Селидово, ведь россияне продолжают реализовывать план окружения города "клешнями". На прошлой неделе враг давил на север и юг от города, приближаясь к окраинам. Однако в самом Селидово вражеских войск нет.
Кроме того, россияне наступают также в районе Украинска. Враг оккупировал Желанное Второе, зашел в город Горняк и оккупировал северные окраины, а также продвинулся возле Цукурино и Измайловки.
Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP
Наступление на Курахово и угроза окружения в Кураховке
На Кураховском направлении ситуация также сложная, поскольку враг пытается зайти в Курахово. Основными центрами боестолкновений на прошлой неделе были села Островское, Острое и Максимильяновка. К сожалению, врагу удалось оккупировать Островское и продвинуться в Максимильяновке. Серая зона расширилась вплотную к окраинам Курахово.
Прорыв россиян в Островское и наступательные действия на Покровском направлении создают "клешни" вокруг района населенных пунктов Кураховка, Зоряное, Волченка и Александрополь. Поэтому существует угроза окружения для Сил обороны.
Бои возле Угледара
После захвата россиянами Угледара, Силам обороны удалось несколько стабилизировать ситуацию. Однако враг пытается давить в районе Золотой Нивы и Катериновки, а также в направлении Богоявленки.
К сожалению, на прошлой неделе россиянам удалось продвинуться в Катериновке и в окрестностях, а также севернее Угледара в направлении Богоявленки.
Ситуация на Угледарском направлении / Карта DeepStateMAP
Наступление на Запорожье
На Времовском направлении россияне длительное время давят на село Макаровка после оккупации Старомайорского и Урожайного. Однако на этом участке Силы обороны сдерживают и уничтожают врага.
Но на прошлой неделе обострилась ситуация в районе сел Приютное и Левадное Запорожской области. Там россиянам удалось продвинуться между селами, из-за чего часть Левадного оказалась в серой зоне.
Времовское направление / Карта DeepStateMAP
Ситуация на направлениях фронта остается сложной, однако неизменным остается одно – необходимость поддерживать наших военных, ведь они стоят на передовых позициях и делают все, чтобы остановить врага. Наименьшее, что может сделать каждый из нас, чтобы поддержать наших защитников, – задонатить на сбор. Именно для этого работает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.