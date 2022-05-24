Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, – Гайдай
Источник:Луганская ОВА
Ситуация в Луганской области очень тяжелая и ухудшается с каждым днем. Россияне наступают одновременно по всем направлениям.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Обстрелы Луганщины увеличиваются, в то же время Северодонецк, по словам Гайдая, российская армия решила просто уничтожить полностью. Город бомбят авиацией и всем, только могут.
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"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горной общине со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и нашу Луганскую Чернобаевку – Белогоровку", – написал глава Луганской ОВА.
В Донецкой области также тяжелые бои
Также в эфире национального телемарафона Сергей Гайдай сказал, что ситуация усложняется и в Донецкой области. Трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, ехать по ней очень опасно.
Только на Луганское направление Россия бросила примерно 20 батальонно тактических групп и огромное количество техники.
– отметил Гайдай.
Несмотря на то, что кафиры бросили колоссальное количество сил и средств, украинские защитники крепко держат оборону уже ровно 3 месяца. Россия не может захватить Луганскую и Донецкую области даже с очень большими ресурсами.
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Битва за Донбасс: последние новости
- Оккупанты продвинулись на север через Золотое – имели незначительные успехи из окружения Северодонецка. Однако пойти дальше они вряд ли смогут.
- То, что враг увеличивает наступление на Востоке Украины, очевидно и за пределами государства. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Вооруженные Силы Украины имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции, сохраняют эффективное командование и контроль над этим фронтом.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр акцентировала, что российские войска пытаются оцепить ВСУ на Донбассе. Им это не удается, но идет очень серьезная борьба.
- Несмотря на тяжелейшие бои на Донбассе, украинские защитники наносят мощные удары агрессору. Именно поэтому любой успех кафиров – точно ненадолго. Это доказывает тот факт, что за 3 месяца войны в Украине наши героические военные ликвидировали по состоянию на утро 24 мая 29 350 вражеских бойцов.