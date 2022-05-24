Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, – Гайдай

Ситуация в Луганской области очень тяжелая и ухудшается с каждым днем. Россияне наступают одновременно по всем направлениям.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Обстрелы Луганщины увеличиваются, в то же время Северодонецк, по словам Гайдая, российская армия решила просто уничтожить полностью. Город бомбят авиацией и всем, только могут.

Обратите внимание Количество обстрелов Северодонецка выросло в разы, эвакуировать людей все труднее, – глава ОВА

"Россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горной общине со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и нашу Луганскую Чернобаевку – Белогоровку", – написал глава Луганской ОВА.

В Донецкой области также тяжелые бои

Также в эфире национального телемарафона Сергей Гайдай сказал, что ситуация усложняется и в Донецкой области. Трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, ехать по ней очень опасно.

Только на Луганское направление Россия бросила примерно 20 батальонно тактических групп и огромное количество техники.

– отметил Гайдай.

Несмотря на то, что кафиры бросили колоссальное количество сил и средств, украинские защитники крепко держат оборону уже ровно 3 месяца. Россия не может захватить Луганскую и Донецкую области даже с очень большими ресурсами.

Ситуация в Лимане тяжелая, россияне заходят, но ВСУ их выбивают, – Кириленко

Битва за Донбасс: последние новости

Оккупанты продвинулись на север через Золотое – имели незначительные успехи из окружения Северодонецка. Однако пойти дальше они вряд ли смогут.

То, что враг увеличивает наступление на Востоке Украины, очевидно и за пределами государства. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что Вооруженные Силы Украины имеют на Донбассе хорошо вкопанные оборонные позиции, сохраняют эффективное командование и контроль над этим фронтом.

Заместитель министра обороны Анна Маляр акцентировала, что российские войска пытаются оцепить ВСУ на Донбассе. Им это не удается, но идет очень серьезная борьба.

Несмотря на тяжелейшие бои на Донбассе, украинские защитники наносят мощные удары агрессору. Именно поэтому любой успех кафиров – точно ненадолго. Это доказывает тот факт, что за 3 месяца войны в Украине наши героические военные ликвидировали по состоянию на утро 24 мая 29 350 вражеских бойцов.

Обратите внимание – Россияне уже потеряли технику на сумму более 10 миллиардов: смотрите видео