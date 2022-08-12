россияне вели штурм и разведку боем в нескольких направлениях: получили отпор ВСУ

Украина 170 дней противоборствует полномасштабной агрессии россиян. Ожесточенные бои идут в Донецкой области.

Об этом 12 августа сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины. россияне проводили разведку возле Спорного в Донецкой области.

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"Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили врага", – отметили в Генштабе.

У оккупантов есть потери

Также в Донецкой области оккупанты штурмом пытались прорвать оборонные позиции украинцев и наступать в направлениях к таким населенным пунктам:

Спорное;

Ивано-Дарьевка;

Выемка;

Яковлевка;

Кодема;

Вершина;

Зайцево.

Однако и здесь россияне понесли потери. Они хаотично отошли. В настоящее время вблизи некоторых из вышеупомянутых населенных пунктов продолжаются бои.

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Где еще отбили наступление

Оккупанты имели частичный успех в Бахмутском районе близи села Покровское. Захватчики пытаются закрепиться там.

На Авдеевском направлении россияне из артиллерии обстреляли Марьинку, Водяное, Нетайлово, Авдеевку, Пески, Красногоровку и Новобахмутовку. Из авиации враги ударили неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевки.

Украинским защитникам удалось отбить все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки. Оккупанты отступили на ранее занятые позиции.

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Россияне атаковали сами себя

Источники 24 канала в украинских спецслужбах сообщили, что в Донецкой области между оккупантами произошел конфликт. В частности, 9 августа российский офицер младшего звена скорректировал огонь артиллерии по подразделению, которым он руководил. Для выживших он заявил, что это атака ВСУ.

Спецслужбы отметили, что таким образом новый командир хотел заставить уважать себя, поскольку ранее его подчиненные были недовольны. Следовательно, россияне уничтожили свой танк и 2 БТРа.

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