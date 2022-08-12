Про це 12 серпня повідомили у Генштабі Збройних Сил України. росіяни проводили розвідку біля Спірного у Донецькій області.

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"Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога", – зазначили у Генштабі.

Окупанти мають втрати

Також на Донеччині окупанти штурмом намагалися прорвати оборонні позиції українців та наступати у напрямках до таких населених пунктів:

Спірне;

Івано-Дар'ївка;

Виїмка;

Яковлівка;

Кодема;

Вершина;

Зайцеве.

Проте і тут росіяни зазнали втрат. Вони хаотично відійшли. Наразі поблизу деяких з вищезгаданих населених пунктів тривають бої.

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Де ще відбили наступ.

Окупанти мали частковий успіх у Бахмутському районі поблизу села Покровське. Загарбники намагаються закріпитися там.

На Авдіївському напрямку росіяни з артилерії обстріляли Мар'їнку, Водяне, Нетайлове, Авдіївку, Піски, Красногорівку та Новобахмутівку. З авіації вороги вдарили неподалік Красногорівки, Мар'їнки, Водяного та Авдіївки.

Українським захисникам вдалося відбити всі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар'їнки. Окупанти відступили на раніше зайняті позиції.

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Росіяни атакували самі себе

Джерела 24 каналу в українських спецслужбах повідомили, що на Донеччині між окупантами трапився конфлікт. Зокрема, 9 серпня російський офіцер молодшої ланки скорегував вогонь артилерії по підрозділу, яким він керував. Для тих, хто вижив, він заявив, що це атака ЗСУ.

Спецслужби зазначили, що таким чином новопризначений командир хотів змусити поважати себе, оскільки раніше його підлеглі були невдоволені. Відтак, росіяни знищили свій танк та 2 БТРи.

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