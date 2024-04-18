Медленно, но делают, – офицер бригады "Рубеж" сказал, как россияне сунутся на Часов Яр

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр, что в Донецкой области. Там ситуация остается напряженной. Вокруг города продолжаются бои.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк. По его словам, противник продвигается на север от Ивановского, сосредоточившись на поселке Богдановка.

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Ситуация возле Часового Яра

В Богдановке россияне сумели закрепиться и подтягивают туда свои резервы для дальнейшего продвижения на Часов Яр. Зато Ивановское пока остается под контролем украинских защитников.

"Несмотря на то, что как Часов Яр, так и Ивановское – это по сути высота, они продвигаются по низине, севернее Ивановского. Делают это медленно, но делают. Это связано с тем, что защитники Ивановского в первую очередь заняты отражением лобовых атак противника и их очень сильно отвлекают постоянные артиллерийские, авиационные обстрелы", – отметил военный.

Враг сбрасывает на город огромное количество управляемых авиационных бомб. По мнению Черняка, у россиян есть очередная политическая цель – захватить Часов Яр до 9 мая.

Наверное, еще не было такой битвы за населенный пункт за все время этой войны с таким огромным применением управляемых авиационных бомб. Украинская армия очень сильна в боях в городе. Используется каждая улочка, укрепления, дом, где можно установить какую-то точку огневого контроля над противником,

– отметил он.

Оккупанты просто сносят город до основания для того, чтобы у украинских защитников не осталось мест, которые можно было бы использовать как укрытие в боях.

Кроме этого россияне наносят огневое поражение по другим городам. В частности, Константиновке, Дружковке, а также Краматорске и Славянске.

"Часов Яр открывает им, скажем так, некоторые дополнительные возможности, которые они не имели до этого. Но украинская армия будет уже отталкиваться от этого, зная стратегию и планы противника можно делать попытки этому противодействовать. Надеемся на наших защитников", – добавил Черняк.

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