Россия не будет захватывать Харьков: аналитики ISW объяснили почему

Враг с начала полномасштабного вторжения хотел захватить Харьков, однако сейчас россияне этого не будут делать. Аналитики Института изучения войны объяснили почему планы изменились.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что угроза возможной предстоящей наступательной операции России против Харькова заставляет Украину выделять дополнительные силы и средства защиты города. В то же время в ISW считают, что российским военным не хватает сил, необходимых для захвата областного центра.

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Украина усилила позиции

По словам Сырского, украинские силы наблюдают за увеличением количества российских сил, перегруппировываются на Харьковском направлении. В ответ наши военные усилили оборонительные позиции в наиболее угрожающих районах дополнительными артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В заявлении Сырского нет никаких указаний на неизбежность возможной наступательной операции в Харькове, о которой недавно предупреждали украинские чиновники. Украинский военный обозреватель Константин Машовец недавно заявил, что русские войска перегруппируют элементы 11-го армейского корпуса и 6-й общевойсковой армии из Купянского направления во вновь созданную русскую Северную группировку.

Наиболее вооруженные части Северной группировки сосредоточены на Белгородском направлении. Подразделения 6-й ОАЭ ранее несли ответственность за наступательные операции к северо-востоку от Купянска, в частности вблизи Синьковки. Сырский отметил, что украинские силы недавно улучшили свои позиции там.

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