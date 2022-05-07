Россияне не готовы к контрнаступлению ВСУ, – военный эксперт о подрыве мостов на Харьковщине
В Харьковской области оккупантам пришлось взорвать 3 моста, чтобы усложнить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Такой шаг свидетельствует об их неготовности вступать в противостояние с украинскими военными на этом направлении.
Об этом 24 каналу рассказала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Очевидно, что ВСУ во время боев действуют более успешно и просто уничтожают позиции оккупантов.
Это говорит о том, что они (россияне – 24 канал) не могут отражать контрнаступление, которое совершают наши Вооруженные Силы,
– рассказал военный эксперт.
Почему россияне боятся продвижения ВСУ
По словам Мусиенко, оккупанты очень боятся, что украинским военным удастся их оттеснить. Соответственно, их солдат нужно будет кем-то заменять, а значит – опрокидывать с других направлений.
Ближайшее – из Изюмского направления. Соответственно перебросить оттуда – это снять давление с направления Изюм – Славянск – Барвенково, которое является горячим. Они либо не желают этого допустить, либо стараются максимально это отсрочить.
Если украинские военные продолжат так поступать, то они отбросят позиции оккупантов. У россиян нет эффективного подкрепления для замены, поэтому придется забирать военных с других направлений. А это будет означать еще большее торможение продвижения по территории Украины.
Ситуация в Харьковской области: последние новости
- По данным Генштаба ВСУ, на Изюмском направлении россияне проводят воздушную разведку. Они используют беспилотные летательные аппараты для того, чтобы узнать, где расположены позиции украинских военных.
- В Харьковской области россияне 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов. Как сообщили в прокуратуре, на месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания.
- Ночью 7 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате попадания вражеского снаряда вспыхнул музей Григория Сковороды.
- Из временно оккупированного Волчанска Чугуевского района 4 мая выехали 15 частных автомобилей. Однако оккупанты их цинично обстреляли. Из-за этого заживо сгорели 4 человека.
Военный эксперт объяснил подрыв оккупантами мостов в Харьковской области: смотрите видео