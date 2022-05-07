Россияне не готовы к контрнаступлению ВСУ, – военный эксперт о подрыве мостов на Харьковщине

В Харьковской области оккупантам пришлось взорвать 3 моста, чтобы усложнить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Такой шаг свидетельствует об их неготовности вступать в противостояние с украинскими военными на этом направлении.

Об этом 24 каналу рассказала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Очевидно, что ВСУ во время боев действуют более успешно и просто уничтожают позиции оккупантов.

Это говорит о том, что они (россияне – 24 канал) не могут отражать контрнаступление, которое совершают наши Вооруженные Силы,

– рассказал военный эксперт.

Почему россияне боятся продвижения ВСУ

Россияне 7 мая взорвали на Харьковщине мосты в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки. С помощью такого бесхитростного маневра захватчики решили выиграть немного времени. В противном случае их неизбежно ожидал разгром от ВСУ.

По словам Мусиенко, оккупанты очень боятся, что украинским военным удастся их оттеснить. Соответственно, их солдат нужно будет кем-то заменять, а значит – опрокидывать с других направлений.

Ближайшее – из Изюмского направления. Соответственно перебросить оттуда – это снять давление с направления Изюм – Славянск – Барвенково, которое является горячим. Они либо не желают этого допустить, либо стараются максимально это отсрочить. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

Если украинские военные продолжат так поступать, то они отбросят позиции оккупантов. У россиян нет эффективного подкрепления для замены, поэтому придется забирать военных с других направлений. А это будет означать еще большее торможение продвижения по территории Украины.

Ситуация в Харьковской области: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, на Изюмском направлении россияне проводят воздушную разведку. Они используют беспилотные летательные аппараты для того, чтобы узнать, где расположены позиции украинских военных.

В Харьковской области россияне 7 мая в очередной раз обстреляли город Богодухов. Как сообщили в прокуратуре, на месте российского нападения загорелись грузовики и нежилые здания.

Ночью 7 мая российские оккупанты нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате попадания вражеского снаряда вспыхнул музей Григория Сковороды.

Из временно оккупированного Волчанска Чугуевского района 4 мая выехали 15 частных автомобилей. Однако оккупанты их цинично обстреляли. Из-за этого заживо сгорели 4 человека.

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