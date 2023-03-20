На костылях – в строй: кем россияне сейчас комплектуют свои бригады

Украинские военные наносят мощные удары по российским оккупантам. В частности, досталось 155 бригаде морской пехоты возле Угледара. Враг частично укомплектовал ее личным составом, а вот техники не хватает.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он также отметил смуту, которая началась среди российских военных – мобилизованных стало больше, чем кадровых. Из-за этого они отказываются идти в наступление на Угледар, понимая, что это билет в один конец.

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Что делают россияне

Враг перекидывает 37 мотострелковую бригаду, которая с 13 марта проходит боевую подготовку и готовится к работе в Украине уже через несколько дней.

"То есть они перекидывают еще одну бригаду с Дальнего Востока сюда для усиления на Угледар", – отметил военный эксперт.

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Какой позитив для Украины

По словам военного эксперта, бригада недоукомплектована. За неимением времени враг не может сформировать качественные ресурсы личного состава.

"В принципе повторяется Вторая мировая война. Когда советская армия воевала с укомплектованностью 70% в лучшем случае. А так была 50%. То же самое происходит здесь. 24 марта недоукомплектованная бригада ожидается возле Угледара. Ее будут бросать в бой", – сказал спикер.

Кроме того, он добавил, что командование отзывает своих подчиненных с лечения и реабилитации. И ключевое – в ближайшее время новые мобилизованные в этой бригаде не появятся.

То есть, система мобилизации сегодня не способна укомплектовать эту бригаду. Поэтому все, кто в госпитале и на реабилитации, – всех в строй. На костылях – в строй. Я преувеличиваю, но ситуация выглядит для них плачевно, для нас, в принципе, хорошо,

– резюмировал Олег Жданов.

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