Россияне с июня штурмуют Бахмут: почему это "кость в горле" для вагнеровцев
Источник:Британская разведка
Бахмут остается самой адской точкой фронта. За всю неделю русские военные и вагнеровцы лишь немного продвинулись на восточную окраину города.
Оккупанты взбешены, что им не удается полностью захватить город. Почему у россиян ничего не выходит, рассказали в разведке Британии.
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Для захвата Бахмута нужна отличная подготовка, а ее в оккупантов нет
Еще с июня русские войска пытаются захватить Бахмут. В районе города уже более полугода идут интенсивные военные действия.
При этом следует отметить, что передовые бои преимущественно проходят на открытой местности вокруг восточных подступов к городу. Увлечение Бахмута оказалось для оккупантов практически непосильной задачей, на что они не надеялись.
За прошедшую неделю российские военные, а также войска ППК "Вагнера" укрепились в восточных промышленных районах города. В британской разведке отмечают, что оккупантам удалось только незначительно продвинуться за этот период.
Уличные бои продолжаются. Захват города требует высокого уровня подготовки армии, а также отличного руководства. Такие характеристики вряд ли касаются вагнеровцев и мобилизованных россиян.
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Какая ситуация в Бахмуте: коротко о последних новостях
- Президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую, чтобы вручить награды воинам ВСУ Визит Зеленского в Бахмут спровоцировал немалый резонанс и ярость среди россиян.
- Во фронтовых городах начали появляться граффити с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Бахмут не стал исключением.
- Чтобы сохранить свои ресурсы, враг прибегает к жестокой тактике. В частности, в последние месяцы оккупанты разработали наступательную тактику, с использованием большого количества плохо обученных завербованных заключенных, рассказывают в британской разведке.