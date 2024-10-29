"Что у них в головах?": боец ВСУ рассказал о циничной тактике врага на фронте

Российская оккупационная армия использует тактику войны, при которой командиры не считаются с потерями живой силы. Украинские военные уничтожают большое количество россиян, но уже на следующий день враг отправляет новых людей, которые просто идут по телам своих же собратьев.

Были случаи, когда ВСУ брали в плен российских военнослужащих, которые на момент штурмов проходили службу в ремонтных бригадах, работали поварами и водителями, но их все равно бросали на фронт. Поэтому, как рассказал 24 Каналу заместитель командира роты огневой поддержки 1 ОШБр имени Да Винчи Артем Орловский, не понятно, что в их головах.

Смотрите также Враг продвинулся в нескольких местах в Донецкой области: карта боевых действий 29 октября

О циничной тактике россиян

По словам военного, российская армия совсем не считается с потерями. Силам обороны удается обезвредить большое количество живой силы противника. Однако вражеское командование через определенное время или на следующий день снова отправляет новых солдат.

Орловский отметил, что украинские защитники брали в плен российских военных, которые, штурмуя их позиции, были в составе какой-то ремонтной части. То есть россиянин всю войну чинил технику, но потом подписал контракт или иным способом оказался на фронте.

Был водитель и еще один повар (те, кто попали в плен – 24 Канал). Я не знаю, что может быть у них в головах, и как они вообще идут на штурмы. Они в прямом смысле слова едут по трупам своих собратьев, которые еще вчера – позавчера удалось утилизировать. Они по ним едут,

– подчеркнул боец ВСУ.

Однако такая тактика работает. Понемногу российским оккупантам удается продавливать украинскую оборону. Враг имеет мощный ресурс и в плане живой силы, и в плане техники, которая может доехать до боевых порядков ВСУ. Артем Орловский отметил, что очень не хватает людей, чтобы бороться с таким нашествием.

В Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 29 октября Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 692 тысяч бойцов. Только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали еще 1360 российских захватчиков и уничтожили 235 единиц техники агрессора.