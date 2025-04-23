Практически не сдаются в плен, – боец ВСУ сказал, кто является основной ударной силой россиян

На Лиманском направлении враг имеет значительное преимущество в живой силе и продолжает активные штурмы. "Штрафники" уже не являются основной ударной силой, прежде всего на фронт идут подготовленные контрактники.

У них разная мотивация, но все они приходят убивать и почти не сдаются в плен. Такой информацией с 24 Каналом поделился младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Важно Перемирие, которого не было, и контратаки под Покровском: как изменилась линия фронта за неделю

Кто воюет на стороне врага

Российские войска продолжают активные боевые действия на Лиманском направлении, в частности в полосе ответственности 66 отдельной механизированной бригады. По словам Денисюка, соотношение сил порой достигает 10 к 1 не в пользу украинских защитников.

Ежедневно фиксируется до 230 вражеских штурмовиков. До "пасхального перемирия" наши военные ежедневно уничтожали более 50 оккупантов – это эквивалент двух хорошо укомплектованных взводов. Однако враг ежедневно возобновляет свои силы и переходит к новым атакам. Это свидетельствует об отсутствии дефицита личного состава у противника на этом участке фронта.

В составе российских войск остаются так называемые "штрафники", однако сейчас они не являются основной ударной силой. Прежде всего на передовую идут подготовленные и экипированные контрактники. Мотивация у них разная – кто-то пришел за деньгами, кто-то из-за страха перед командованием, но большая часть имеет настоящую ненависть к Украине и украинцам.

Они идут сюда, чтобы убивать. Практически не сдаются в плен. Мы фиксируем случаи самострелов, но это редко и в случае, когда перед тем россиянин получил тяжелое ранение. То есть обязательно должны поработать перед этим наши бойцы,

– поделился младший сержант.

Бойцы также фиксируют, что в захваченных населенных пунктах россияне начинают селиться в домах местных жителей. Это делается намеренно, чтобы ВСУ не могли наносить по ним удары – они используют гражданских как живой щит. Далее же оккупанты переходят к грабежу, пыткам, и даже к расстрелам мирных жителей.

Как часто россияне применяют бронетехнику

Из-за эффективной работы украинских подразделений по вражеской бронетехнике россияне все реже применяют ее на передовой. Вместо этого наращивается использование живой силы и беспилотников.

Были случаи очень эффективного уничтожения вражеской бронетехники, и, вероятно, именно это стало одной из причин, почему россияне начали реже ее использовать. Они боятся потерь, особенно из-за уязвимости техники к нашим беспилотникам,

– подчеркнул Василий Денисюк.

В 2024 году военные фиксировали активность применения квадроциклов, мотоциклов и багги. В этом году она пока ограничена погодными условиями. До недавнего времени на Лиманском направлении шли дожди, снег, и вообще болото не позволяло использовать эти транспортные средства.

Обратите внимание! 66 ОМБр открыла сбор на беспилотные системы и средства РЭБ. Помочь военным можно по ссылке.

Но вероятно, что в ближайшее время, если враг сможет навести переправу через реку Жеребец и если позволит погода, снова вернется к такой тактике.

Бои на Лиманском направлении: смотрите на карте