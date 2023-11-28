Россияне не скрывают планов: переживает ли Путин за свой рейтинг из-за открытой мобилизации

В России весной 2024 года должны пройти президентские выборы, на которых планирует в очередной раз победить Владимир Путин. Именно это сдерживающий фактор, который не позволяет ему начинать открытую мобилизацию, ведь ее проведение может обрушить рейтинг Путина.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что судя по тем мобилизационным мерам, которые применяются в России, Путин меньше всего беспокоится о своем рейтинге. Он себя считает "царем" и "самодержцем", а потому может прибегать, в том числе и к мобилизационным мероприятиям.

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Это не улучшает рейтинг Путина

Пугалки, распространяющиеся сейчас о том, что в России после президентских выборов начнется мобилизация, безосновательны.

А сейчас что в России происходит? В ноябре у них выросли темпы мобилизации по меньшей мере в полтора раза, и теперь они мобилизуют не 20 тысяч, а 30 тысяч человек. Это объясняет то, почему россияне позволяют себе безумно тратить человеческий ресурс под Авдеевкой,

– объяснил эксперт Defense Express.

Сейчас россияне успевают за месяц набрать чуть меньше людей, чем бойцов, которые стоят вблизи Авдеевки. А для того, чтобы набрать количество эквивалентное группировке, которая держит позиции на Херсонщине, им потребуется два месяца.

Масштабная мобилизация человеческого ресурса происходит сама по себе и не ограничена соображениями о рейтингах Путина. Скорее емкостью их учебных центров.

Как в России проходят мобилизационные мероприятия: смотрите видео

Именно поэтому на территории Беларуси постоянно проходят обучение российские мобилизованные – там еще есть свободные учебные центры. Также россиянам требуется обучающее оборудование, дефицит которого они испытывают.

В то же время россияне свои планы по созданию военных соединений, а следовательно и мобилизации людей для их наполнения, не скрывают. Более того, по сообщению российских СМИ, полиция начала отлавливать работников промышленных предприятий и вручать им повестки.

"Это же точно не улучшает рейтинг Путина, но российская власть на это не обращает внимания. Открытая мобилизация в России и так идет, потому что она не скрывается", – подчеркнул Иван Киричевский.

Что известно о мобилизации в России