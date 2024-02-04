А сколько заявлений было: оккупанты до сих пор не ремонтируют пораженный корабль "Аскольд"
Ранее стало известно о поражении российского корабля "Аскольд", который был носителем "Калибров". Однако похоже, что восстанавливать его оккупанты пока не спешат.
Ранее представитель ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что в Крыму готовятся восстанавливать российский корабль "Аскольд". Он уверял, что судно было поднято из воды и поставлено на причал.
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Россияне не спешат восстанавливать корабль
Еще 4 ноября 2023 года Вооруженные Силы Украины уничтожили корабль Черноморского флота России "Аскольд", который принадлежал к проекту "Каракурт". Он так и не успел принять участие в войне против Украины.
Известно, что на тот момент судно было абсолютно новым и находилось на этапе дооснащения и конечных испытательных работ.
ВСУ поразили "Аскольд" прямым попаданием в его ракетные пусковые установки. Корабль хоть и остался на плаву, однако получил критические повреждения важных элементов. Например, корвет россиянам пришлось бы отстраивать фактически "с нуля".
Он был выведен из строя. Тогда заверили, что в ближайшее время ракетоноситель не подлежит эксплуатации.
По данным Воздушных сил, поражения по вражескому "Аскольду" было нанесено французскими ракетами SCALP, которые имеют радиус действия в 560 километров.
Впрочем, пока оккупанты даже не пытаются восстановить поврежденное судно, несмотря на громкие обещания. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, сделанные 30 января.
На этих кадрах нет никаких изменений, по сравнению с теми, которые были обнародованы 2 декабря.
Россия вынужденно вернулась к проекту "Каракурт": основное
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне были вынуждены вернуться к проекту 22800 "Каракурт" и производству малых ракетных кораблей, ведь Украина не поставляет установки стране-агрессору из-за введенных после 2014 года санкций.
- Плетенчук также сообщил, что до полномасштабной войны россияне планировали построить для Черноморского флота 5 таких кораблей. Среди них – "Циклон", который сейчас используют как корабль-ПВО, чтобы прикрывать пункт базирования в Севастополе. В частности, "Аскольд", который они якобы пытались восстановить.
- В то же время говорится о кораблях "Амур" и "Туча". Пятое судно еще будут строить.