А сколько заявлений было: оккупанты до сих пор не ремонтируют пораженный корабль "Аскольд"

Ранее стало известно о поражении российского корабля "Аскольд", который был носителем "Калибров". Однако похоже, что восстанавливать его оккупанты пока не спешат.

Ранее представитель ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал о том, что в Крыму готовятся восстанавливать российский корабль "Аскольд". Он уверял, что судно было поднято из воды и поставлено на причал.

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Россияне не спешат восстанавливать корабль

Еще 4 ноября 2023 года Вооруженные Силы Украины уничтожили корабль Черноморского флота России "Аскольд", который принадлежал к проекту "Каракурт". Он так и не успел принять участие в войне против Украины.

Известно, что на тот момент судно было абсолютно новым и находилось на этапе дооснащения и конечных испытательных работ.

ВСУ поразили "Аскольд" прямым попаданием в его ракетные пусковые установки. Корабль хоть и остался на плаву, однако получил критические повреждения важных элементов. Например, корвет россиянам пришлось бы отстраивать фактически "с нуля".

Он был выведен из строя. Тогда заверили, что в ближайшее время ракетоноситель не подлежит эксплуатации.

По данным Воздушных сил, поражения по вражескому "Аскольду" было нанесено французскими ракетами SCALP, которые имеют радиус действия в 560 километров.

Впрочем, пока оккупанты даже не пытаются восстановить поврежденное судно, несмотря на громкие обещания. Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии, сделанные 30 января.

Сравнение состояния пораженного "Аскольда" / Фото из открытых источников

На этих кадрах нет никаких изменений, по сравнению с теми, которые были обнародованы 2 декабря.

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